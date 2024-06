The First Descendant: Kommentiertes Gameplay-Video zeigt Greifhaken-Feature, Modulsystem und PvE-Welt

The First Descendant:

"The First Descendant" steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. In einem neuen Video fasst Gamingbolt die neusten Eindrücke zusammen und stimmt auf die Verbesserungen ein.

“The First Descendant” hat seit dem Summer Game Fest einen Veröffentlichungstermin. Erscheinen wird der kostenlos spielbare Looter-Shooter Anfang Juli 2024 für Konsolen und PC.

Zuvor gewährt ein kommentiertes Video von Gamingbolt weitere Einblicke in das über Nexon erscheinende Spiel. Inbegriffen sind zahlreiche Gameplay-Szenen. Nachfolgend eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.

Überarbeitetes Greifhaken-Feature und verbesserte Bewegung

Der Greifhaken ist ein zentrales Feature von „The First Descendant“. Es ermöglicht eine 360-Grad-Bewegung, wodurch Spieler von einer Seite zur anderen schwingen und die Beschleunigung nach vorn und hinten anpassen können.

Der Greifhaken ist nicht kontextabhängig, was bedeutet, dass er überall in der Umgebung genutzt werden kann. Zusätzlich kann der Greifhaken auch in Bosskämpfen verwendet werden, um sich direkt an Gegnern festzuhalten und sie anzugreifen.

Die allgemeine Bewegungsmechanik von “The First Descendant” wurde durch die Beta-Tests verfeinert und sorgt nun für flüssige Animationen beim Klettern oder Überwinden von Vorsprüngen.

Modulsystem für umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Auch wenn „The First Descendant“ keine vollständige Charaktererstellung bietet, gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Zum Start wird das Spiel über 600 Module (ehemals „Runen“) enthalten, die Waffen- und Fähigkeitsparameter modifizieren.

Diese Module bieten grundlegende Verbesserungen wie erhöhten Schaden oder schnellere Abkühlzeiten für Fähigkeiten, können aber auch detaillierte Anpassungen wie den Wechsel von stumpfen Eisprojektilen zu scharfen Splittern vornehmen.

Für Spieler, die sich von komplexen Statistikbildschirmen überwältigt fühlen, gibt es auch die Möglichkeit, voreingestellte Modulsets zu speichern und zwischen Charakteren zu wechseln, ohne alles von Grund auf neu konfigurieren zu müssen.

Starker Fokus auf PvE und reichhaltige offene Welt

„The First Descendant“ bleibt ein PvE-Shooter und die Entwickler haben erklärt, dass es vorerst keine Pläne für PvP gibt. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, das PvE-Grundgerüst bis zur Veröffentlichung im Juli optimal auszubalancieren.

Die offenen Weltbereiche des Spiels wurden seit den Beta-Tests erheblich weiterentwickelt und bieten nun eine Vielzahl an Aktivitäten wie Minispiele, Sammelgegenstände und Nebenquests. Diese Ergänzungen sollen die Spielwelt dichter und interessanter gestalten.

Zudem finden Online-Sitzungen in kleineren „Battlefield“-Abschnitten statt, um die Teamzusammenführung und Missionsziele effizienter zu gestalten. Ergänzt wird das Endgame durch „Instance Dungeons“ und „Void Intercept Battles“, die herausfordernde Inhalte und einzigartige Mechaniken bieten sollen.

Selbst testen können interessierte Spieler das Ganze schon bald: „The First Descendant“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in Entwicklung und erscheint am 2. Juli 2024. Nachfolgend das neue Video mit Spielszenen:

