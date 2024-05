The First Descendant: Siebenminütiger Story Deep Dive gibt neue Einblicke

The First Descendant:

Neue Spielszenen zu "The First Descendant": NEXON hat ausführliches Story-Video zu seinem kommenden Loot-Shooter hochgeladen.

Fast ein halbes Jahr haben wir nichts mehr zu „The First Descendant“ gesehen. Nun veröffentlichte NEXON einen fast acht Minuten langen Story Deep Dive. Hier erfahrt ihr mehr über das Universum des Third-Person-Shooters.

Alleine und mit Freunden spielbar

Vielen Zuschauern scheinen die gezeigten Spielszenen gut zu gefallen. Sie meinen, wenn es sich um ein Offline-Singleplayer-Spiel handeln würde, wären sie definitiv dabei. Tatsächlich handelt es sich um einen Free-2-Play-Shooter, für den ihr eine dauerhafte Internetverbindung braucht, aber die Kampagne lässt sich auch alleine spielen.

Spielt ihr lieber mit Freunden, könnt ihr euch mit bis zu drei Freunden zusammenschließen. In den Raids tretet ihr gegen brachiale Bossgegner an. Teamplay ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Schaut euch jetzt das Video zu „The First Descendant“ an:

Ein Beta-Test fand bereits letztes Jahr statt. Einer der Teilnehmer schilderte seinen Eindruck in den Kommentaren des Trailers. Er erklärt, es handle sich um einen „Warframe“-ähnlichen Shooter, bei dem jeder Charakter über einzigartige Fähigkeiten verfügt.

Ein paar der Charaktere seht ihr im letzten Trailer, der auf den Game Awards 2023 zu sehen war:

Nachdem der Release-Zeitraum im vergangenen Dezember eingegrenzt wurde, könnt ihr von einem Release im kommenden Sommer ausgehen. Möglicherweise wird der konkrete Termin auf dem Summer Games Fest oder einer anderen bald stattfindenden Show bekanntgegeben.

„The First Descendant“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in Entwicklung.

