The First Descendant: Endgame vorgestellt – Infiltrationsmissionen, ultimative Waffen und mehr

“The First Descendant” nähert sich der Veröffentlichung, was die Frage nach den Endgame-Inhalten aufkommen ließ. Diese werden in einem neuen Video besprochen.

“The First Descendant” bekam kürzlich einen Termin spendiert und Fans von Looter-Shootern müssen nur noch bis Anfang Juli 2024 warten. In der Zwischenzeit machte Nexon ein paar Angaben zu den Endgame-Inhalten, die Spieler längerfristig bei Laune halten sollen

Ein neues Video zeigt, was das Endgame von „The First Descendant“ zu bieten haben wird. Und es scheint, dass für ausreichend Abwechslung gesorgt ist.

Missionen, Spezialoperationen und mehr

Spieler haben zunächst einmal die Möglichkeit, alle spielbaren Descendants freizuschalten sowie ultimative Waffen zu ergründen. Sie sind mit verbesserten Werten und einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet. Nexon plant außerdem, künftig weitere Descendants und Waffen hinzuzufügen.

Im Endgame von „The First Descendant“ können die Spieler Missionen mit höherem Schwierigkeitsgrad wiederholen und bessere Belohnungen absahnen. Hinzu kommen Multiplayer-Missionen, die als „Infiltration Missions“ bezeichnet werden und durch verschiedene Schwierigkeitsmodifikatoren ebenfalls höhere Ausschüttungen einräumen.

Auch auf Spezialoperationen können sich Spieler einstellen. Sie gelten als besonders herausfordernde Inhalte des Spiels. Diese Missionen sind rundenbasiert und konzentrieren sich vollständig auf den Kampf gegen Wellen von Gegnern.

Hierbei gilt es, dranzubleiben, denn die Belohnungen steigen mit dem Fortschritt der Spieler. Es gibt drei Arten von Spezialoperationen, jede mit eigenen einzigartigen Herausforderungen und Gefahren.

Zudem wird es in „The First Descendant“ sogenannte „Void Intercept Battles“ geben, bei denen Spieler in speziellen Arenen gegen riesige Gegner antreten. Sie ähneln Raid-Bossen und lassen sich mithilfe von Mitspielern bezwingen.

Als Belohnung winken seltene und exklusive Gegenstände, darunter Exemplare, die neue Descendant und Waffen freischalten. Weitere Informationen zu den Engame-Inhalten liefert das folgende Video:

„The First Descendant“ erscheint am 2. Juli 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Der Shooter kann im PlayStation Store weiterhin auf die Wunschliste gepackt werden. Die Veröffentlichung ist als Free-to-Play-Titel geplant.

