Konsole, PC oder Mobile: Welche Plattform zieht die meisten deutschen Spieler an?

Der Branchenverband Game hat in Zusammenarbeit mit CPS GfK eine aktualisierte Statistik für den deutschen Spielemarkt veröffentlicht. Sie verrät, welche Plattformen Spieler für ihr Hobby nutzen.

Vor allem die Zahlen für den PC wurden mit Spannung erwartet. Denn hier kam es in den Vorjahren zu deutlichen Rückgängen, nachdem während der COVID-19-Pandemie eine Hochphase erreicht wurde.

Spitzenreiter sind Smartphones

Zunächst einmal: Die folgenden Zahlen sollten nicht addiert werden, da Spieler häufig mehrere Plattformen nutzen. Game weist gar darauf hin, dass 18,3 Millionen Gamer auf zwei oder mehr Plattformen aktiv sind.

Spieler, die beispielsweise hauptsächlich mit der Konsole zocken, aber gelegentlich auch ein Smartphone-Spiel nutzen, fallen demnach in beide Kategorien. Und da es sich bei den Smartphones um die am meisten verbreitete Gaming-fähige Plattform handelt, führen sie die Statistik an.

Laut CPS GfK und Game werden Smartphones in Deutschland von 22,7 Millionen Leuten als Gaming-Plattform genutzt. Es ist ein leicht rückläufiger Trend. Zwei Jahre zuvor waren es noch 23,5 Millionen Nutzer. Etwa 10 Millionen Leute in Deutschland nutzen Tablets für Spiele. Hier dürften vor allem Kinder eine große Gruppe darstellen. Insgesamt nutzen 24,6 Millionen Menschen in Deutschland Mobile-Games auf Smartphones und/oder Tablets. Hier kommt es demnach zu einer großen Überschneidung.

Konsolen kommen auf 18,7 Millionen Nutzer

Die zweitbeliebteste Plattform in Deutschland sind Konsolen. Sie wurden 2023 von 18,7 Millionen Spielerinnen und Spielern genutzt. Hier kam es im Jahresvergleich zu einem minimalen Rückgang um 200.000 Nutzer, allerdings nach einem großen Anstieg in den Jahren zuvor. Zum Vergleich: 2019 gab es nur 15,9 Millionen Konsolen-Nutzer in Deutschland.

Statistiken zu den einzelnen Konsolen wurden nicht veröffentlicht. Allerdings kann in Deutschland davon ausgegangen werden, dass vor allem die PlayStation- und Nintendo-Konsolen häufig gestartet werden.

Abwärtstrend bei PC-Plattform gestoppt

Beim PC kam es wiederum zu einer ersten Trendumkehr. Denn in den Jahren 2020 bis 2022 brach der Anteil regelrecht ein. Nachdem 2019 noch 16,3 Millionen Spieler in Deutschland auf dieser Plattform spielten, waren es 2022 nur noch 12,9 Millionen. 2023 stieg der Anteil auf 13,5 Millionen, bleibt aber weit hinter den Konsolen zurück.

Nachfolgend die gesamten Zahlen zwischen von 2018 bis 2023. Das Diagramm verzerrt die Situation etwas, da es nicht beim Nullpunkt beginnt:

“Die Mehrheit beschränkt sich längst nicht auf nur eine Plattform und die Grenzen zwischen den einzelnen Plattformen verschwimmen immer stärker”, kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des Game, die neusten Ergebnisse.

Das sehe man auch am etablierten Cross-Plattform-Play sowie am “stetig wachsenden Cloud-Gaming-Angebot”, das PC- und Konsolen-Games auf mobilen Geräten möglich mache.

Statistiken zu dem, was auf den einzelnen Plattformen gespielt wird und auf welche Nutzungszeiten die Leute darauf kommen, enthält die neuste Erhebung nicht.

