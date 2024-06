Sam & Max The Devil’s Playhouse: Nach Verschiebung – Termin des Remasters steht fest

Als das zuständige Entwicklerstudio Skunkape Games Ende des letzten Jahres bekanntgab, dass man die Veröffentlichung von „Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered“ verschieben muss, waren die Fans des ungewöhnlichen Duos enttäuscht.

Allerdings melden sich die Verantwortlichen am heutigen Abend endlich mit einem offiziellen Termin zurück. Demnach wird das Point’n’Click-Adventure am 14. August 2024 für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erscheinen.

Ein übernatürliches Abenteuer für Sam & Max

Sam und Max erkunden eine uralte und schreckliche Macht, die auf ihre Entdeckung wartet. Während Max ein liebenswerter Wahnsinniger ist, der überall Chaos verbreitet. Seine Fähigkeiten haben kürzlich auch einen übernatürlichen Einschlag erhalten.

Ein mysteriöses Spielzeug hat Max einen Blick in die Zukunft gewährt. Und da das Duo in der Zwischenzeit die Aufmerksamkeit von einigen Bösewichten ergattert hat, die aus der gesamten Galaxie stammen und versuchen die magischen Spielzeuge der Macht zu erlangen, muss es sich mit Max‘ Verstand auseinandersetzen. Wer die Reihe kennt, weiß, dass dies eine riesige Herausforderung ist.

„Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered“ wird euch ein bizarres, paranormales Abenteuer auf den Bildschirm zaubern. Dabei werden seltsame Schauplätze ebenso wenig wie exzentrische Charaktere sowie knackige Rätsel fehlen. Eine interaktive Geschichte soll Überraschungen hinter jeder Ecke bieten.

Mit den Spielzeugen der Macht könnt ihr in die Zukunft blicken, euch teleportieren, Gedanken lesen und andere Tricks einsetzen. Zudem wird euch das Spiel mit subtilen Hinweisen unterstützen, wenn es merkt, dass ihr nicht weiterkommt.

Außerdem hat man „Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered“ mit einer neuen Belichtung, Lippensynchronität, neuen Zwischensequenzen, Musik und mehr ausgestattet. Wer mit der Reihe nichts anfangen kann, sollte sich den neuesten Trailer noch einmal in aller Ruhe anschauen. Schließlich ist das Detektiv-Duo für einen unfassbaren Charme und so manch derben Spruch berüchtigt.

Sollten weitere Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellsten Stand.

