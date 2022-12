Sam & Max – The Devil’s Playhouse: Remaster-Version zum Adventure-Klassiker angekündigt

Das tierische Detektivduo kehrt mit "Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered" zurück! Es ist nur noch nicht fix, ob auch PlayStation-Spieler in den Genuss der Neuauflage kommen werden.

Bevor Telltale Games im Jahre 2012 mit „The Walking Dead“ eine neue Richtung einschlug und fortan episodische Adventure-Spiele auf Basis bekannter Comic, Literatur- sowie Videospielmarken erschuf, war das Entwicklerstudio vor allem für die „Sam & Max“-Reihe bekannt. Allerdings fiel das ungewöhnliche Duo der Neuausrichtung des Studios zum Opfer.

Die verrückten Detektive in großer Mission

Doch nun kehren der anthropomorphe Hund Sam sowie der psychopathische und angriffslustige Hase Max mit „Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered“ zurück. Allerdings ist nicht Telltale Games für die Entwicklung verantwortlich. Stattdessen hat sich Skunkape Games der Aufgabe verschrieben, den Episodentitel aus dem Jahre 2010 neu aufzulegen.

Zuvor hatten die Entwickler bereits „Sam & Max Save the World Remastered“ sowie „Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered“ erschaffen. In dem 2010er Ableger war das Detektivduo mit der Suche nach den Geheimnissen der Macht beschäftigt, wobei Max plötzlich außergewöhnliche Fähigkeiten erhielt, sodass er seine Gestalt verändern und sich mittels Teleportation überall hin befördern konnte.

Als sei das nicht genug, konnte der verrückte Hase auch in die Zukunft sehen, was vor allem im Kampf gegen die Feinde überaus nützlich sein konnte.

Skunkape Games hat bisher nur bestätigt, dass „Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered“ im Laufe des kommenden Jahres veröffentlicht werden soll. Allerdings haben sie noch nicht verraten, welche Plattformen unterstützt werden sollen. Ein Teaser-Trailer gewährt zumindest einen kurzen Ausblick auf das Abenteuer.

