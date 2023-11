Sam & Max The Devil’s Playhouse: Remaster verschoben – Plattformen & Preis bestätigt

Sam & Max The Devil's Playhouse:

Wie bekannt gegeben wurde, wird sich das Remaster zum Adventure "Sam & Max: The Devil's Playhouse" auf das nächste Jahr verschieben. Ergänzend zu dieser Ankündigung wurden der Preis und die versorgten Plattformen bestätigt.

Ende 2022 kündigten die Entwickler von Skunkape Games eine technisch überarbeitete Remastered-Fassung des beliebten Adventures „Sam & Max: The Devil’s Playhouse“ an.

Ursprünglich sollte die Neuauflage noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen gab Skunkape Games bekannt, dass das Studio noch etwas mehr Zeit benötigt und den Release von „Sam & Max: The Devil’s Playhouse“ daher auf 2024 verschob.

Einen handfesten Termin nannte Skunkape Games nicht und sprach lediglich von einem geplanten Release im Frühjahr 2024. Im Zuge der Verschiebung bestätigten die Entwickler zudem die versorgten Plattformen und den Preis.

Demnach erscheint das Remaster des Adventures zum Preis von 19,99 Euro für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch. Aufgrund der Unterstützung der Abwärtskompatibilität könnt ihr den Titel natürlich auch auf der PS5 und der Xbox Series X/S spielen.

Das chaotische Duo kehrt zurück

„Sam & Max: The Devil’s Playhouse“ erschien ursprünglich im Jahr 2010 für den PC, die PS3 sowie das iPad und setzte sich aus insgesamt fünf Episoden zusammen. Das Original entstand bei Telltale Games, bevor sich das Studio auf die Episoden-Adventures zu „The Walking Dead“ konzentrierte.

Spielerisch haben wir es mit einem klassischen Point & Click-Adventure zu tun, in dem wir die Kontrolle über den anthropomorphen Hund Sam sowie den psychopathischen und angriffslustigen Hasen Max übernehmen. In „The Devil’s Playhouse“ gehen die beiden Protagonisten der Quelle einer mysteriösen Macht auf den Grund. Plötzlich stellen sie fest, dass Max aus unerklärlichen Gründen übernatürliche Kräfte erhielt.

Diese versetzen den unberechenbaren Hasen in die Lage, seine Gestalt zu verändern und sich mittels Teleportation an andere Orte zu bewegen. Hinzukommt die Fähigkeit in die Zukunft zu sehen, die für die Lösung der neuen Fälle ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.

Bei „The Devil’s Playhouse“ handelt es sich übrigens nicht um den ersten „Sam & Max“-Titel, dem Skunkape Games zu einem Comeback verhilft. In der Vergangenheit veröffentlichte das Studio bereits Remaster zu den Ablegern „Save the World Remastered“ und „Beyond Time and Space“.

