College Football 25: Die Schultraditionen und -klänge im neuen Trailer

In diesem Jahr wird EA Sports nicht nur die NFL erneut auf den Bildschirm zaubern. Vielmehr wird man mit „EA Sports College Football 25“ auch eine Sportsimulation zurückbringen, die Fans des American Football seit Jahren sehnlichst erwarten.

Und wer sich jemals mit College Football auseinandergesetzt hat, der weiß, dass vor allem die Atmosphäre ein ganz entscheidender Faktor in diesem Sport ist. Denn all die unterschiedlichen Schulen haben verschiedene Traditionen, Maskottchen, Sounds und vieles mehr.

Inzwischen haben die Verantwortlichen einen neuen Trailer zu „EA Sports College Football 25“ veröffentlicht. Mit diesem wird eine Vielzahl dieser Traditionen der 134 Schulen gezeigt. Die Entwickler lassen sich nämlich nicht lumpen und versuchen die Stimmung der unterschiedlichen Colleges passend einzufangen.

Somit wird man Cheerleader, Maskottchen, Tiere, Jets, Spielertunnel, Marching Bands und vieles mehr erleben, die euch ganz klar vermitteln, ob ihr in Alabama, bei der Ohio State University oder bei den Florida Gators auf dem Platz steht.

Damit ihr bereits einen ersten satten Eindruck erhaltet, solltet ihr euch den neuesten Trailer anschauen:

In Kürze folgen Details zum Dynasty-Modus

Allerdings wird EA Sports in den kommenden Tagen einen weiteren Trailer zur Sportsimulation veröffentlichen, mit dem man den Dynasty-Modus vorstellen möchte. Schließlich werdet ihr die Geschicke eines Colleges übernehmen und die Zukunft selbst formen können.

Dementsprechend erfahrt ihr am 2. Juli 2024 um 17 Uhr mehr. Wie leitet ihr das Scouting, das Training und die Spiele? Werdet ihr euer Team zum Erfolg führen und es langfristig an der Spitze halten?

„EA Sports College Football 25“ erscheint am 15. Juli 2024 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Mit dem sogenannten MVP-Bundle bietet man den Titel auch in Kombination mit „Madden NFL 25“ an. Dadurch kann man sich eine Masse an American Football nach Hause holen.

Weitere Nachrichten zum Spiel findet ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht.

Weitere Meldungen zu EA Sports College Football.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren