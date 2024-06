Demon Slayer: Infinity Castle-Filmtrilogie als Fortsetzung des Anime-Hits angekündigt

Die Jagd auf Oberteufel Muzan geht weiter! Mit "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" wurde eine neue Anime-Filmtrilogie angekündigt. Diese wird den Auftakt des großen Finales des Anime-Hits einläuten.

Heute gipfelte die 4. Staffel des Anime-Hits „Demon Slayer“ in ihrem großen Finale, doch damit ist das Abenteuer von Tanjiro und seinen Freunden noch längst nicht vorbei! Bereits wenige Stunden vor der japanischen TV-Ausstrahlung ließen die Verantwortlichen die Bombe platzen: Die Fortsetzung der Geschichte kommt in Form der „Infinity Castle“-Filmtrilogie ins Kino. Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment haben sich die Rechte an den Kinofilmen gesichert.

Wie beide Unternehmen bestätigten, bringen sie alle drei Anime-Filme in die weltweiten Kinos. Ausgenommen hiervon sind lediglich Japan sowie ausgewählte asiatische Territorien. Bereits die letzten beiden Kino-Specials zur beliebten Anime-Serie, die den Auftakt zu Staffel 3 und 4 der Show bildeten, erschienen dank Crunchyroll in ausgewählten Lichtspielhäusern in verschiedenen Ländern. Die drei „Infinity Castle“-Filme haben noch keine Starttermine.

Der Anfang vom Ende

Nachdem der nun im Anime-Hit abgeschlossenen „Hashira Training“-Arc lediglich ein kurzes Zwischenspiel war, biegt „Demon Slayer“ mit der kommenden Filmtrilogie langsam auf die Zielgeraden ein. „Infinity Castle“ ist der elfte Handlungsstrang und bildet zugleich die erste Hälfte des abschließenden „Final Battle“-Arcs. Für Tanjiro und unseren übrigen Hauptfiguren geht es nun also um alles, wenn sie sich Bösewicht Muzan und seinen Teufeln entgegenstellen.

Hierbei dürfen sich Fans auf einige lang erwartete Kämpfe freuen. Tanjiro bekommt es beispielsweise mit dem Teufel Akaza zu tun, mit dem unser junger Protagonist seit den Ereignissen des Anime-Kinofilms „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train“ noch eine Rechnung offen hat. Darüber hinaus passieren natürlich noch viele weitere spannende Dinge, auf die wir nun jedoch nicht näher eingehen möchten.

Weitere Details zur kommenden „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“-Filmtrilogie sind indes noch rar gesät. Bekannt ist lediglich, dass Studio ufotable („Fate/stay night: Unlimited Blade Works“) die Filme produziert. Das Unternehmen zeichnete bereits für die Umsetzung der bisherigen 4 Staffeln der Anime-Serie sowie die des ersten „Demon Slayer“-Anime-Kinofilms verantwortlich. Der Staff des Films wurde noch nicht enthüllt.

Der Anime-Hit basiert auf der gleichnamigen Manga-Vorlage von Koyoharu Gotōge. Die Reihe erschien von 2016 bis 2020 im Weekly Shonen Jump-Magazine des Shueisha-Verlags und umfasst insgesamt 205 Kapitel. Hierzulande sind alle 23 Sammelbände des Fantasy-Abenteuers beim Manga Cult-Verlag erhältlich. Staffel 1 der Anime-Serie sowie der „Mugen Train“-Anime-Kinofilm wurden von peppermint anime auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

Alle 4 Staffeln von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ könnt ihr euch bei Crunchyroll im Stream anschauen. Die ersten 2 Season stehen zudem ebenfalls bei Netflix zur Verfügung. Die Ableger der „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“-Filmtrilogie haben noch keine Starttermine.

Infinity Castle Trailer:

Infinity Castle Key Visual:

Freut ihr euch bereits auf die „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle“-Filmtrilogie?

