Demon Slayer Hashira Training Arc: Crunchyroll gibt Start der deutschen Synchro bekannt

Seit dem 12. Mai ist die vierte Staffel von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ im Simulcast bei Crunchyroll zu sehen. Nun geht auch die deutsche Synchronisation an den Start.

Seit dem 12. Mai können die Fans von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ bei dem Streaming-Dienst Crunchyroll neue Folgen des Animes sehen. Jeden Sonntag läuft eine neue Episode des „Hashira Training Arc“ im Simulcast im Originalton mit Untertitel.

Nun steuert die vierte Staffel des beliebten Animes auf die letzte Episode zu. Gleichzeitig gibt Crunchyroll bekannt, dass bereits in wenigen Tagen die Ausstrahlung der deutschen Synchronisation beginnt.

Tanjiro und Co. bald auch auf Deutsch

Am kommenden Sonntag, den 30. Juni, strahlt der Streaming-Dienst Crunchyroll die achte und letzte Folge der vierten Staffel von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ aus. Wie bereits zuvor bekannt war, sind sowohl die siebte als auch die achte Episode des „Hashira Training Arc“ in Überlänge zu sehen. Die siebte Folge läuft rund 40 Minuten, während die achte Folge ganze 60 Minuten einnimmt.

Ebenfalls am 30. Juni beginnt Crunchyroll mit der Ausstrahlung der deutschen Synchronisation. Ab dem kommenden Sonntag wird es immer sonntags um 22.30 eine neue Folge der vierten Staffel von „Demon Slayer“ auf Deutsch geben.

Der Anime „Demon Slayer“ entsteht bei dem japanischen Animationsstudio ufotable. Die deutsche Synchronisation wird erneut von den Oxygen Sound Studios übernommen.

Beliebter Anime läuft auf Crunchyroll und Netflix

Neben der aktuellen vierten Staffel gibt es bei dem Streaming-Anbieter Crunchyroll auch alle vorangegangenen Seasons von „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ zu sehen. Die ersten drei Staffeln stehen dabei sowohl im Originalton mit Untertiteln als auch mit deutscher Synchronisation zur Verfügung.

Aber auch der Streamer Netflix hat den beliebten Anime im Programm. Bei dem Dienst können Abonnenten die erste Staffel, die die Arcs „Tanjiro Kamado“ und „Unwavering Resolve“ umfasst, sowie die zweite Staffel sehen. Die erste Hälfte der zweiten Season dreht sich um den „Mugen Train Arc“, bevor es in der zweiten Hälfte mit dem „Entertainment District Arc“ richtig zur Sache geht.

