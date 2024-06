My Hero Academia You’re Next: Main Trailer zum Superhelden-Anime-Kinofilm veröffentlicht

My Hero Academia You're Next:

Kürzlich wurde ein Trailer zu "My Hero Academia: You're Next" veröffentlicht, dem vierten Anime-Kinofilm des beliebten Superhelden-Franchise. Das neue Video gewährt frische Einblicke in das neue Abenteuer von Izuku und seinen Freunden.

Bereits seit mehreren Jahren erfreut sich die Superheldengeschichte „My Hero Academia“ großer Beliebtheit unter Anime- und Manga-Fans. Nachdem das Franchise bereits eine Anime-Serie, mehrere Videospiele sowie drei Anime-Kinofilme hervorgebracht hat, steht nun mit „You’re Next“ der mittlerweile vierte Film in den Startlöchern.

Vor wenigen Tagen enthüllten die Macher den offiziellen Main-Trailer zu „My Hero Academia – The Movie: You’re Next“, der einen kleinen Einblick in die Story gewährt. Im neuen Anime-Kinofilm werden die Fähigkeiten von Izuku & Co. einmal mehr auf die Probe gestellt: Nach einem gewaltigen Krieg treffen unsere Helden auf einen mysteriösen Mann, der wie All Might aussieht!

Fans des Anime-Hits dürfen sich in „You’re Next“ natürlich auf ein Wiedersehen mit ihren Lieblingen freuen. Neben unserem Protagonisten Izuku/Deku sind selbstverständlich auch wieder seine Freunde Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki sowie Hawks und All Might mit von der Partie.

Darüber hinaus sind ebenfalls einige neue Charaktere im kommenden Anime-Kinofilm zu sehen. Besonders gespannt dürften „My Hero Academia“-Fans auf den Auftritt von Dark Might sein, der wie ein finsterer Doppelgänger von All Might aussieht. Neu mit dabei sind außerdem Bösewichte Giulio Gandini und eine junge Frau namens Anna Scervino.

„My Hero Academia: You’re Next“ entsteht, wie bereits die Anime-Serie sowie die drei Vorgängerfilme, im Studio Bones („Fullmetal Alchemist: Brotherhood“). Den Posten des Regisseurs bekleidet diesmal, anders als noch bei den drei Vorgängern, Tensai Okamura („Naruto Der Film: Geheimmission im Land des Ewigen Schnees“).

Das Drehbuch stammt von Yōsuke Kuroda („Goblin Slayer“). Die Charakterdesigns verantwortet indes Yoshihiko Umakoshi („Berserk“), während Yuki Hayashi („Haikyu!!“) die Musik komponiert. Den Theme Song des Films, „Homonculus“, verantwortet der japanische Musiker Vaundy.

Falls ihr nun Lust bekommen haben solltet, euch noch einmal die Anime-Serie sowie die drei vorherigen Kinofilme anschauen möchtet, könnt ihr das hierzulande bei Crunchyroll tun. Zudem hat Crunchyroll die ersten 6 Staffeln sowie die drei Filme auch auf Blu-ray und DVD veröffentlicht.

„My Hero Academia – The Movie: You’re Next“ startet am 02. August 2024 in den japanischen Kinos. Bereits am 6. Juli 2024 feiert das Superheldenabenteuer seine Weltpremiere auf der Anime Expo 2024. Wann der Anime-Film seinen Weg zu uns nach Deutschland finden könnte, ist gegenwärtig noch unbekannt.

Freut ihr euch auf „My Hero Academia – The Movie: You’re Next“?

