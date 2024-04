My Hero Academia: Anime soll neuen Boom ausgelöst haben

In einem Interview verriet der CEO von Toho, dass das globale Interesse an Animes auf die Veröffentlichung von „My Hero Academia“ zurückzuführen sei.

Vor vielen Jahren galten Animes noch als Nischen-Serien aus Japan. Doch mit der Zeit erfreuten sie sich auch im Westen großer Beliebtheit. Animes wie „Dragon Ball“ und „One Piece“ sind heutzutage weltweit in aller Munde.

Es gibt mehrere Faktoren, die wohl einen Boom im Anime-Sektor ausgelöst haben könnten. Doch der CEO von Toho, einer japanischen Film- und Theaterproduktionsgesellschaft, scheint den Grund dafür in einem bestimmten Shonen-Anime zu sehen.

My Hero Academia soll Animes weltweit zugänglich gemacht haben

Die Toho-Animation-Firma wurde vor etwa 11 Jahren gegründet. In der Anfangszeit lief es zunächst nicht rund, doch mit der Veröffentlichung von „My Hero Academia“ soll alles anders gewesen sein.

Plötzlich besuchten ausländische Vetriebsfirma beinahe täglich den CEO von Toho, Hiroyasu Matsuoka. Sie alle wollten den Vertrieb von „My Hero Academia“ für sich gewinnen. Der CEO erkannte in diesem Moment, was für ein großes Potenzial in MHA steckte, denn der Lizenzpreis stieg in ungeahnte Höhen:

Dadurch erkannten wir das Erfolgspotenzial von Anime im Ausland und begannen, uns auf die Expansion im Ausland zu konzentrieren. Natürlich mussten wir auf den heimischen Markt reagieren, aber wir wollten den schnell wachsenden Anime-Boom nicht verpassen, während wir darüber nachdachten, wie wir die Anime-Serie im Ausland verbreiten könnten.

Das führte dazu, dass viele weitere Anime-Serien produziert werden konnten. „My Hero Academia“ ebnete also den Weg für einige andere Serien, an denen Toho Animation beteilit war. Dazu zählen:

„Jujutsu Kaisen“

„Frieren“

„Die Tagebücher der Apothekerin“

„Spy X Family“

„Haikyuu!!“

Auch in den kommenden Jahren wird Toho Animation eine wichtige Rolle bei der Produktion von neuen Animes einnehmen. Ihre aktuelle Serie „Kaiju No. 8“ gibt es beispielsweise auf Crunchyroll zu sehen.

Und auch für MHA sieht es gut aus: Die 7. Staffel des Animes soll nämlich am 4. Mai 2024 auf Crunchyroll starten.

