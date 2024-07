Marvel Rivals: So steht es um Cross-Play und Cross-Progression

Im vergangenen März haben Marvel und NetEase das kommende „Marvel Rivals“ offiziell angekündigt. Bereits vor fünf Jahren hatten die Unternehmen eine strategische Partnerschaft für Spiele, TV-Shows und Comics bestätigt.

„Marvel Rivals“ wird ein Free-to-Play-Multiplayer-Shooter, der in eine ähnliche Kerbe wie „Overwatch“ schlagen möchte. Doch wie verhält es sich eigentlich mit plattformübergreifenden Features bei dem Spiel? In einem Interview sprachen kürzlich der Executive Producer Danny Koo und der Game Director Thad Sasser über solche Optionen.

Cross-Play gibt es bereits in der Beta

Die Entwickler von NetEase sprachen während des vergangenen Summer Game Fest 2024 mit den Kollegen von WCCFTech. Dabei ging es unter anderem um die verschiedenen Rollen des riesigen Charakter-Rosters, die Möglichkeiten der Individualisierung oder auch den Spectator-Modus, der sich bereits im Spiel befindet.

„Marvel Rivals“ soll kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Wie Danny Koo und Thad Sasser angaben, soll der Titel Cross-Play zwischen diesen Plattformen anbieten. Dieses Feature wird auch in der Beta zur Verfügung stehen.

Bei Cross-Progression, also dem übertragen des Spielfortschritts von einer auf andere Plattformen, sieht es jedoch ein wenig schwieriger aus. „Wie sieht es mit Cross-Progression aus? Implementieren Sie ein NetEase-Profil, damit jemand, der etwas auf dem PC freischaltet, es auf die PlayStation übertragen kann?“, wurden die Entwickler bei dem Interview gefragt.

„Das wird noch entschieden“, antwortete der Game Director Thad Sasser. „Wie man sich vorstellen kann, ist das extrem kompliziert, also sind wir noch dabei, es zu prüfen. Wir haben gehört, dass das Publikum dies bereits mehrfach vorgeschlagen hat, also prüfen wir es.“

Spiel kann schon in diesem Monat ausprobiert werden

Die Closed-Beta für „Marvel Rivals“ startet bereits in diesem Juli. Spieler in Europa, Nordamerika sowie Asien können sich derzeit schon für eine Teilnahme an dem Test bewerben. Die geschlossene Beta wird am 24. Juli 2024 um Mitternacht deutscher Zeit beginnen und bis zum 5. August um 9 Uhr dauern.

Während des Tests steht eine lange Liste an Charakteren zur Verfügung: Adam Warlock, Black Panther, Doctor Strange, Groot, Hela, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Punisher, Rocket Raccoon, Star-Lord, Storm, Scarlet Witch, Spider-Man und Venom.

Gespielt werden die drei Modi Konvoi, Beherrschung und Konvergenz auf vier unterschiedlichen Maps. Wie die Entwickler angaben, sollen zusätzliche Inhalte, wie etwa Events, Turniere und Live-Streams, in diesem Juli bekanntgegeben werden.

Quelle: WCCFTech

