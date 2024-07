Dragon Ball Z Kakarot: Bandai Namco Games beeindruckt mit neuer Absatzzahl

Anfang 2020 veröffentlichte Bandai Namco Games das Rollenspiel "Dragon Ball Z: Kakarot" für die Konsolen und den PC. In einer aktuellen Mitteilung verriet uns der Publisher, wie oft sich das Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden weltweit verkaufte.

Nach zahlreichen Fighting-Titeln beziehungsweise Beat’em Ups erschien mit „Dragon Ball Z: Kakarot“ Anfang 2020 ein waschechtes Rollenspiel auf Basis der beliebten Manga- und Anime-Reihe.

Nach dem Release versorgten die Entwickler von CyberConnect2 den Titel nicht nur mit diversen Updates. Darüber hinaus folgten in den Jahren nach dem Launch mehrere Erweiterungen und DLCs, mit denen die Entwickler weitere Geschichten erzählten. Wie aus einer aktuellen Mitteilung von Bandai Namco Games hervorgeht, sollte sich die langfristige Unterstützung des Rollenspiels auszahlen.

So verkaufte sich „Dragon Ball Z: Kakarot“ in rund viereinhalb Jahren weltweit mittlerweile mehr als acht Millionen Mal.

Unterschiedliche Plattformen wurden mit dem Jahren versorgt

Im Januar 2020 erschien „Dragon Ball Z: Kakarot“ zunächst für den PC (via Steam) sowie die alten Konsolen PS4 und Xbox One. Im Herbst 2021 waren die Switch und Googles eingestellte Cloud-Streaming-Plattform Stadia an der Reihe. Den Schlusspunkt unter die versorgten Plattformen setzten die Current-Gen-Konsolen PS5 und die Xbox Series X/S im Januar 2023.

„Dragon Ball Z: Kakarot“ versteht sich spielerisch als ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel. In dem RPG von CyberConnect2 erleben wie die Geschichte der legendären „Dragon Ball Z“-Saga aus einer ganz neuen Perspektive und spielen zahlreiche ikonische Kämpfe der Manga- und Anime-Vorlage nach.

Aktivitäten wie das Fischen, Essen oder das Training mit Son-Goku, Son-Gohan, Vegeta und anderen Helden lockern das Spielgeschehen angenehm auf.

Dragon Ball Z: Kakarot derzeit zum Angebotspreis erhältlich

Wer „Dragon Ball Z: Kakarot“ gerne nachholen möchte, sollte einen Blick in den PlayStation Store werfen. Im Rahmen des Angebots der Woche wurden nämlich gleich zwei Versionen des Rollenspiels im Preis gesenkt. Sollte euch das Hauptspiel reichen, dann könnt ihr dieses aktuell für 13,99 Euro herunterladen. Eine Ersparnis von 80 Prozent.

Zudem sank der Preis des zweiten Season Pass auf 29,99 Euro. Hinzukommt die Legendary Edition von „Dragon Ball Z: Kakarot“, die normalerweise für 119,99 Euro angeboten wird. Im aktuellen Angebot der Woche könnt ihr euch die Legendary Edition für 35,99 Euro (-70 Prozent) sichern.

Neben dem Hauptspiel befinden sich hier zwei Season Pässe, zwei Kochgegenstände und „Tao Baibais Säule“ im Paket.

