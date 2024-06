Dragon Ball Sparking Zero: Trailer enthüllt Charaktere wie Spopovich und Dabra

Dragon Ball Sparking Zero:

"Dragon Ball Sparking Zero" zeigt sich in einem neuen Trailer. Vorgestellt werden darin einige der Charaktere, auf die Spieler nach dem Launch stoßen werden.

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht mit “Dragon Ball Sparking Zero” im Oktober einen weiteren Teil des populären Franchise. Während der Launch nur noch wenige Monate entfernt ist, zeigt der Publisher einen neuen Trailer, der mehrere spielbare Charaktere in den Fokus rückt.

Zu sehen sind im unten eingebetteten Video kampfbereite Figuren wie Dabra, Super-Vegetto, Goku Black (SSJ Rosé) und Yajirobi, die gegen bekannte Faustkämpfer wie Spopovich, Son-Goku (Ultra-Instinkt -Sign-), Ribrianne, Rozie und Aniraza antreten.

“Dragon Ball Sparking Zero” ist nach mehr als 15 Jahren der erste neue Ableger der “Budokai Tenkaichi”-Serie. Mit der Entwicklung wurde Spike Chunsoft beauftragt.

Nachfolgend ist der heutige Trailer startbereit:

Mehrere Editionen vorbestellbar und Vorbesteller-Bonus

Vorbestellungen von “Dragon Ball Sparking Zero” sind längst möglich. Dabei können sich Spieler zwischen mehreren Editionen entscheiden. Dazu gehören die Standardversion für 79,99 Euro, die Deluxe Edition für 109,99 Euro und die Ultimate Edition für 119,99 Euro.

Die höherpreisigen Editionen umfassen neben weiteren Boni einen Zugriff auf den Season-Pass. Ebenfalls ist ein dreitägiger Early-Access-Zugriff enthalten. In den Vorbesteller-Charts des PlayStation-Stores verweilt die Ultimate Edition regelmäßig auf den vorderen Plätzen.

Das ist in der Ultimate-Edition enthalten.

Ebenfalls angekündigt wurde eine Collector’s Edition von “Dragon Ball Sparking Zero”. Sie scheint aber weitgehend ausverkauft zu sein.

Als Belohnung für Vorbesteller vergeben teilnehmende Händler sechs Charaktere ohne Notwendigkeit einer Freischaltung im Spiel. Zudem gibt es einen weiteren spielbaren Charakter, der zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wird.

Bandai Namco verspricht mit dem Titel “rasante 3D-Kämpfe im authentischen Stil der Anime- und Videospielserien”. Dabei stoßen Spieler auf vertraute Kampftechniken wie Strahleneinschläge, schnelle Sprintangriffe, blitzschnelle Bewegungen und ultimative Angriffe, die “ganze Planeten vernichten können”.

Weitere Meldungen zu “Dragon Ball Sparking Zero”:

“Dragon Ball Sparking Zero” erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam. Was haltet ihr vom neusten ”Dragon Ball“? Ist das Spiel auf eurer Wunschliste?

Weitere Meldungen zu Dragon Ball: Sparking! Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren