PS4 und PS5: Call of Duty Black Ops 6 schon vor dem Launch ein Bestseller – Charts mit Vorbestellungen

Mit dem Launch von “Elden Ring”-DLC “Shadow of the Erdtree” in der vergangenen Woche endete die Vorbestell-Phase. Das hat einen Einfluss auf die Charts, da andere Spiele nachrücken konnten.

Doch welche bisher nicht veröffentlichten Games sind aktuell besonders gefragt? Eine Antwort liefert der PlayStation-Store, wo Sony eine Übersicht über die “meistverkauften Vorbestellungen” präsentiert.

Call of Duty: Black Ops 6 mit Doppelführung

Die meisten Vorbestellungen generiert derzeit der Shooter “Call of Duty: Black Ops 6”. Besonders gefragt ist die kostspielige Vault-Edition, die mit 109,99 Euro zu Buche schlägt. Zu den Boni gehört ein Vorabzugang zur offenen Beta. Ebenfalls erhalten Käufer dieser Edition einige zusätzliche Digital-Inhalte.

Auch der zweite Platz ging an den Shooter. Denn das Cross-Gen-Bundle ist ebenfalls gefragt. Neben dem Woods-Operator-Paket ist auch hier ein Vorabzugang zur offenen Beta inbegriffen. Trotz der Übernahme des Publishers Activision ist der Shooter weiterhin auf PS5 und PS4 beliebt.

Platz 3 der Vorbesteller-Charts im PlayStation-Store schnappte sich die “Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition”. Für einen Preis von 119,99 Euro erhalten Spieler einen dreitägigen Early Access sowie Bonusinhalte. Dazu gehören der Season-Pass, frühe Charakter-Freischaltungen und ein Ultimate-Paket.

Anfang Juli erscheint “Final Fantasy 14: Dawntrail”. Entsprechend mischt die Collector’s Edition auf den vorderen Plätzen mit. Auch “Assassin’s Creed Shadows” konnte sich wieder nach vorn kämpfen. Die 129,99 Euro kostende Ultimate Edition ist in der Vorbestellphase die gefragteste Version.

Wie steht es um “Astro Bot”, nachdem der exklusive PS5-Titel im Rahmen der Sommer-Events auf besonders vielen Wunschlisten landete? Rang 9 ging an die Deluxe-Edition. Allerdings lockt hier kein Vorabzugang, sodass Interessenten aus einer frühzeitigen Vorbestellung keine Vorteile ziehen. Vorbesteller-Boni gibt es aber auch beim neuen Spiel von Team Asobi.

Nachfolgend die heutige Top 20 der “meistverkauften Vorbestellungen” im PlayStation-Store:

Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 Dragon Ball: Sparking! ZERO Ultimate Edition €119,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Final Fantasy 14: Dawntrail €44,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Dragon Ball: Sparking! ZERO €79,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 EA Sports MVP-Bundle €159,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Black Myth: Wukong €69,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Astro Bot €69,99 Dragon Ball: Sparking! ZERO Deluxe Edition €109,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Star Wars Outlaws €79,99 Assassin’s Creed Shadows Gold Edition €109,99 Life is Strange: Double Exposure Ultimate Edition €89,99

Wie üblich sind in den Charts besonders kostspielige Editionen dabei, was sich einerseits mit den Frühzugängen erklären lässt. Ebenfalls dürften vor allen große Fans zu einem frühen Kauf neigen und das volle Paket nehmen, während andere Spieler womöglich auf die ersten Tests warten. Den PLAY3.DE-Test von “Elden Ring”-DLC “Shadow of the Erdtree” lest ihr hinter dem Link.

