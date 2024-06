Dragon Ball Sparking Zero: Game-Modi und Splitscreen-Multiplayer enthüllt

Dragon Ball Sparking Zero:

Vor wenigen Tagen bestätigte Bandai Namco Games den finalen Releasetermin von "Dragon Ball: Sparking! Zero". Ergänzend dazu nannte der Publisher nun Details zu den enthaltenen Spiel-Modi.

Mit „Dragon Ball: Sparking! Zero“ steht ein weiterer Fighting-Titel auf Basis der legendären Manga- und Anime-Serie in den Startlöchern. Wie Bandai Namco Games in diesem Monat bekannt gab, erfolgt der Release im Oktober.

Ergänzend dazu ging der Publisher in einer aktuellen Pressemitteilung auf die gebotenen Spiel-Modi ein. Zum einen dürfen sich die Spielerinnen und Spieler auf einen Splitscreen-Multiplayer freuen. „Im Raum von Geist und Zeit können langjährige Fans der Serie sowie Neueinsteigende in ihren eigenen vier Wänden gegeneinander antreten, ihre Fähigkeiten trainieren und Kindheitserinnerungen aufleben lassen“, so der Publisher.

Auch Solisten werden laut der Ankündigung von Bandai Namco Games auf ihre Kosten kommen und dürfen sich auf entsprechende Inhalte freuen.

Was hat es mit dem „Episode Battle“-Modus auf sich?

Darunter den „Episode Battle“ genannten Spiel-Modus. Hier dürft ihr zwischen acht unterschiedlichen Charakteren wählen und einige der wichtigsten Kämpfe der „Dragon Ball Z“-Reihe“ (neu) erleben. Zu diesen gehören diverse ikonische Duelle aus „Dragon Ball Z“ oder das Turnier der Stärke aus „Dragon Ball Super“.

Einige der Zwischensequenzen werden euch in der First-Person-Ansicht präsentiert. Zudem dürft ihr laut Bandai Namco Games Entscheidungen treffen, mit denen ihr die Geschichten der Animes und Manga in eine alternative Richtung lenken könnt. Ein weiterer Spiel-Modus versteckt sich hinter den „Custom Battles“.

Hier dürft ihr ganz eigene Geschichten mit den im Spiel enthaltenen Charakteren erschaffen.

Der Release erfolgt im Oktober

Abschließend stellte Bandai Namco Games die „Bonus Battles“ vor. Hierzu führte der Publisher aus: „In Bonus Battles hat das Team von Spike Chunsoft Szenarien mit verschiedenen Siegbedingungen und besonderen Zwischensequenzen vorbereitet. „

„Die Spieler können ihre eigens erschaffenen Custom Battles und angepassten Bonus Battles anschließend mit der Welt teilen.“

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ erscheint am 11. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Der Release des Fighting-Titels erfolgt in drei unterschiedlichen Versionen. Den Anfang macht die Standard-Edition, die für 69,99 Euro angeboten wird. Hinzukommen die digitale Deluxe Edition (99,99 Euro) und die Digital Ultimate Edition (109,99 Euro).

Zu den hier gebotenen Inhalten gehören eine digitale Version des Spiels, ein dreitägiger Vorabzugriff oder der Season-Pass für die ersten drei DLCs. Mit den DLCs finden über 20 neue Charaktere den Weg in den Titel.

