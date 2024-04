Dragon Ball Sparking! Zero: Master and Apprentice Trailer zeigt krachende Anime-Action

Dragon Ball Sparking! Zero:

Bald prallen in "Dragon Ball: Sparking! Zero" Son-Goku und seine Freunde wieder in packenden Kämpfen aufeinander. Der neueste Trailer zum Anime-Prügelspiel steht dabei ganz im Zeichen von Meistern und ihren Schülern.

Seit der offiziellen Enthüllung von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ fiebern Fans von Son-Goku, Vegeta & Co. jeder neuen Info zum Anime-Prügelspiel entgegen. Wenig verwunderlich, immerhin versprechen die Macher brachiale Kämpfe und ein gewaltiges Kämpferaufgebot. Mit einem neuen Trailer enthüllt Bandai Namco Entertainment nun ein paar weitere Spielfiguren. Das Video könnt ihr euch natürlich wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Wie schon der vorherige Trailer, in dem unter anderem Broly („Dragon Ball Super“) und Kale in ihren besonderen Super-Saiyajin-Formen aufeinanderprallten, hat auch das neue Video ein eigenes Thema. Diesmal steht alles im Zeichen von Meistern und ihren Schülern. Dementsprechend können wir unter anderem den Gott der Zerstörung Beerus und seinen Mentor, den Engel Whis, sowie Son-Gohan und seine Freundin/Schülerin Videl in Aktion bewundern.

Kann der Schüler den Meister übertreffen?

Hiermit haben die Macher natürlich ein Thema gewählt, das sich seit den frühen Tagen des von Akira Toriyama geschaffenen Manga- und Anime-Hits durch dessen Geschichte zieht. Son-Goku hatte beispielsweise im Laufe seiner Abenteuer acht unterschiedliche Lehrmeister, von denen der eine oder andere definitiv auch in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ mit dabei sein wird. Bisher bestätigt sind beispielsweise der Herr der Schildkröten und der just erwähnte Whis.

Im neuen Master and Apprentice Trailer können wir derweil die Meister-Schüler-Duos Future Son-Gohan und Future Trunks („Dragon Ball Z“), Muten Roshi und seine Lehrlinge Yamchu sowie Kuririn, Lord Beerus und Whis, Piccolo und den jungen Son-Gohan sowie Mister Satans Tochter Videl und Son-Gohan als Teenager in Aktion erleben. Damit wächst das ohnehin bereits stattliche Roster des heißerwarteten Anime-Prügelspiels weiter munter an.

Alle bisher bestätigten „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Charaktere in der Übersicht:

Die Entwickler von Spike Chunsoft („One Piece: Burning Blood“) wollen mit „Dragon Ball: Sparking! Zero“ auf den Stärken der beliebten „Budokai Tenkaichi“-Serie aufbauen und versprechen rasante Kämpfe, die den Fights der Anime-Vorlage in Nichts nachstehen sollen. Hierzu zählen nicht nur markerschütternde Attacken, sondern auch gewaltige Strahlenkollisionen, übermenschlich schnelle Aktionen sowie Planeten zerschmetternde Ultimate-Angriffe.

Für das Gameplay bedeutet das eine gegenüber den Vorgängern erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit von Son-Goku und seinen Freunden, neue Angriffsoptionen sowie frische Kontermechaniken, welche die krachenden Duelle noch taktischer machen sollen. Dank dieser neuen Features sollen außerdem noch komplexere Angriffe als je zuvor möglich sein.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Aktuell hat das Anime-Prügelspiel noch keinen Releasetermin.

Dragon Ball: Sparking! Zero Master and Apprentice Trailer:

Wie gefällt euch der neue Master and Apprentice Trailer zu „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

