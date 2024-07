Elden Ring: Göttliche Bestie Tanzender Löwe in Shadow of the Erdtree besiegen – Guide, Tipps

Ihr sucht nach Tipps für den Kampf gegen Göttliche Bestie Tanzender Löwe in "Elden Ring: Shadow of the Erdtree"? Dann seid ihr bei unserem kleinen Guide genau richtig.

Achtung, es folgen Spoiler: Inzwischen haben in „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ fünf Millionen Spieler den Weg ins Reich der Schatten gefunden, um sich den dortigen neuen Bossgegnern entgegenzustellen. In einer kleinen Artikelreihe geben wir euch ein paar Tipps für einige Bosskämpfe und Side Quests. Wir beginnen mit Göttliche Bestie Tanzender Löwe, einem der ersten Story-Bossgegner, dem ihr im ziemlich weitläufigen DLC-Gebiet begegnen werdet.

Finden könnt ihr die diesen Bossgegner vom Startgebiet aus gesehen nordwestlich. Genauer müsst ihr hierfür die Belurat-Turmsiedlung durchqueren. Genau vor dem Tor zum Boss befindet sich glücklicherweise ein Ort der Gnade mit dem Namen „Vorderseite der Bühne“. Berührt die Gnade und öffnet anschließend die massiven Tore, um in die Arena zu kommen. Bevor der Kampf beginnt, bekommt ihr noch eine kleine Zwischensequenz zu sehen.

Blitz, Eis und Wind

Ehe wir auf die Angriffe von Göttliche Bestie Tanzender Löwe eingehen, noch ein kleiner Tipp vorab: Es ist möglich, während dieses „Elden Ring“-Bosskampfes den NPC Rotmähne Freya als Unterstützung zu beschwören, bevor ihr die Arena betretet. Hierfür müsst ihr zuvor mit ihr gesprochen und all ihre Dialogoptionen ausgeschöpft haben. Freya an eurer Seite zu haben, kann den Kampf gegen den Bossgegner etwas einfacher machen. Außerdem könnt ihr auch eure Geisterasche beschwören, sollte euch der Boss Probleme bereiten.

Doch nun kommen wir endlich zum Kampf an sich: In der ersten Phase wird der „Shadow of the Erdtree“ vor allem auf physische Angriffe setzen. Der Name passt tatsächlich ziemlich gut zu diesem Gegner, denn trotz seiner Größe tänzelt der Boss anmutig und flott durch die Arena. Neben seinen körperlichen Angriffen spuckt euch der Feind ebenfalls einen Nebel entgegen, der bei Kontakt ziemlich starken Schaden verursacht.

Wirklich interessant wird der Bosskampf allerdings erst, wenn ihr eurem Gegner ungefähr ein Drittel seiner Lebensenergie abgezogen habt. Hier beginnt die zweite Phase, in welcher euer Kontrahent mächtige Elementarmagie einsetzt. Zunächst wird Göttliche Bestie Tanzender Löwe Blitze einsetzen. Diese schleudert er euch nicht nur entgegen, sondern nutzt sie auch, um mit ihnen seine eigenen physischen Angriffe zu verstärken.

Nach ungefähr 30 bis 40 Sekunden wechselt der „Shadow of the Erdtree“-Story-Boss dann zu Eis und noch einmal 30 bis 40 Sekunden später zu Wind. Die Reihenfolge ändert sich nicht während des Kampfes, also könnt ihr euch hierauf gut einstellen. In bester „Elden Ring“-Manier sind einige Angriffsmuster des Bossgegners sehr herausfordernd, also werdet ihr vermutlich einige Runden brauchen, um ein Gefühl für den Kampf zu bekommen.

Seine Blitzangriffe haben eine ziemlich große Reichweite, insbesondere dann, wenn sich der Boss in die Luft schraubt und Blitze quer durch die Arena schießt. Auch der Eis-Atem, den euch der Boss entgegenschleudert, hat eine ordentliche Reichweite. Darüber hinaus solltet ihr euch vor der riesigen Windhose in Acht nehmen, die massiven Schaden anrichten kann, wenn sie euch erfasst. Der Boss hat einige fiese Tricks auf Lager, mit denen ihr klarkommen müsst.

Doch zum Glück gibt es ein paar Dinge, mit denen ihr euch das Leben etwas leichter machen könnt. Neben eurer NPC-Gehilfin oder euer Geisterasche können euch auch die richtigen Ausrüstungsgegenstände weiterhelfen. Nutzt Talismane, die Blitzschaden reduzieren oder Verbrauchsgegenstände wie Blitzsichere Trockenleber. Geht es um eure Offensive, möchten wir euch zu Blutungsschaden raten. Dieser war während unseres Kampfes sehr effektiv.

Mit genug Ausdauer und Geduld zwingt ihr Göttliche Bestie Tanzender Löwe im „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“-DLC langsam in die Knie. Als Belohnung winken euch 120.000 Runen, ein neues Echo sowie der Kopf des Bosses als Helm. Wir wünschen euch viel Erfolg für den Kampf und natürlich auch weiterhin viel Spaß im Reich der Schatten. Solltet ihr noch mehr Tipps benötigen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum Action-RPG.

