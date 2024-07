Call of Duty Black Ops 6: „Die beste Zombie-Version“ versprochen – 2 Maps bestätigt

Call of Duty Black Ops 6:

Bereits im zuletzt veröffentlichten Ableger „Modern Warfare 3“ war ein Zombie-Modus enthalten – allerdings in einer ungewohnten Open-World-Form. Dieses Jahr erwartet euch wiederum die altbekannte rundenbasierte Erfahrung, wie wir wissen.

Denn der klassische Zombie-Modus wird in „Call of Duty: Black Ops 6″ sein Comeback feiern. Der stellvertretende Design Director Kevin Drew bestätigte das nochmals in einem Interview und nannte einige interessante Details.

Seiner Erklärung zufolge ging es vor allem darum, „das zu verfeinern, was wir etabliert haben.“ Allerdings ging es auch darum, „auf die Vergangenheit zu schauen – auf die Elemente, von denen wir dachten, dass sie wirklich gut funktionieren und die wir zurückbringen wollten.“

Das Ziel des Entwicklerteams: „die beste Version von Zombies“ seit Jahren erschaffen.

2 Maps für den Zombie-Modus bestätigt

Zum Launch von „Black Ops 6“ werden zwei spielbare Maps verfügbar sein. Dabei handelt es sich um Liberty Falls und Terminus. Ersteres ist „ein ikonischer Zombie-Standort“, genauer beschrieben eine kleine Stadt in dem nordamerikanischen Gebirge Appalachen. Die zweite Karte ist Terminus, eine Gefängnisinsel im Pazifik.

Jede bietet eine ganz andere Erfahrung und dient einem anderen erzählerischen und spielerischen Zweck. Kevin Drew über die Zombie-Maps von „Call of Duty: Black Ops 6“

Auch über die Kampagne des neuen Shooters sprach der Entwickler. Erzählt wird eine Geschichte, die an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig stattfindet und an den Cliffhanger von „Black Ops Cold War“ anschließt. Fünf Jahre sind seitdem vergangen. Dr. Peck startet eine Rettungsmission, um die Crew aus dem Gefängnis zu befreien.

Vier Operators sind übrigens Bestandteil der Zombie-Story. Nutzt ihr einen davon, genießt ihr eine viel tiefere Gameplay-Erfahrung mit cinematischen Zwischensequenzen. Natürlich könnt ihr aber auch jeden anderen Operator spielen.

„Call of Duty: Black Ops 6“ erscheint am 25. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Der Preis beträgt 79,99 Euro.

Quelle: DualShockers

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren