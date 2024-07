PS5 & PS4: Top-Downloads im Juni 2024 zeigen, warum der GTA 6-Launch nicht überstürzt werden muss

Sony Interactive Entertainment hat die neusten PlayStation-Store-Charts veröffentlicht. Sie basieren auf den Downloads im vergangenen Juni und zeigen an der PS5-Spitze ein Spiel, das seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Markt verweilt und in den Charts ein Dauergast ist.

GTA 5 macht GTA 6 überflüssig

“GTA 5” schnappte sich sowohl in Europa als auch in Kanada und in den USA den ersten Platz, was mit dem jüngst veröffentlichten Update zusammenhängen könnte. “Wer braucht da noch GTA 6?”, trifft es hier tatsächlich.

Platz 2 ging an “Elden Ring”, wobei die Erweiterung “Shadow of the Erdtree” (PLAY3.DE-Test) der auslösende Faktor war und das Hauptspiel noch einmal beflügeln konnte. In Europa schnappte sich das Microsoft-Spiel “Minecraft” Rang 3 – vor “NBA 2K24”, das in den USA und Kanada auf diesem Platz verweilt.

Nachfolgend die PS5-Top 10. Weitere Platzierungen hält Sony auf dem PlayStation-Blog bereit.

USA/Kanada EU Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 Elden Ring Elden Ring NBA 2K24 Sea of Thieves Sea of Thieves NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare 3 The Witcher 3: Wild Hunt MLB The Show 24 EA Sports FC 24 V Rising V Rising Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two Madden NFL 24 F1 24 Helldivers 2 Hogwarts Legacy

Minecraft auf PS4 vor Rede Dead Redemption 2

Auch auf der PS4 sind Take-Two und Rockstar Games, die Unternehmen hinter “GTA 5”, erfolgreich unterwegs. Hier verweilt sowohl in Europa als auch in den USA und in Kanada das Western-Epos “Red Dead Redemption” auf dem zweiten Rang. Der Titel musste sich nur “Minecraft” geschlagen geben.

Ebenfalls erfolgreich waren auf der PS5 “Firewatch” und – wer hätte es gedacht – „GTA 5“. Nachfolgend die Top 10. Auch hier gilt: Weitere Platzierungen sind auf dem PlayStation-Blog hinterlegt.

USA/Kanada EU Minecraft Minecraft Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Firewatch Firewatch Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 NBA 2K24 The Forest Watch Dogs 2 Watch Dogs 2 Gang Beasts A Way Out The Forest Kingdom Come: Deliverance A Way Out Gang Beasts Bloodborne EA Sports FC 24

VR- und Free-to-Play-Spiele

Das erfolgreichste Spiel für PS VR2 war im vergangenen Juni einmal mehr “Beat Saber”. Es folgen in Europa: “Arizona Sunshine 2”, “Kayak VR: Mirage”, “Pavlov”, “Among Us VR”, “Job Simulator” und “Crossfire: Sierra Squad”. Die komplette Übersicht und Angaben zu den Bestsellern auf PlayStation VR liefert der PS Blog.

Bei den Free-to-Play-Charts gibt es mit “MultiVersus” nach dessen Rückkehr einen neuen Sieger. Das erfolgsverwöhnte “Fortnite” musste sich in Europa mit Platz 2 begnügen, in den USA und Kanada sogar mit Platz 3. “Call of Duty: Warzone” ist im Mittelfeld der Top 10 vertreten. Nachfolgend die Übersicht:

USA/Kanada EU MultiVersus MultiVersus Roblox Fortnite Fortnite Stumble Guys Call of Duty: Warzone Roblox Fall Guys Call of Duty: Warzone Stumble Guys Rocket League Rocket League eFootball 2024 Apex Legends Fall Guys Destiny 2 Die Sims 4 Die Sims 4 Destiny 2

