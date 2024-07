Dragon Age The Veilguard: Reichlich nackte Haut – auch untenrum?

Dragon Age The Veilguard:

An Nacktheit wird es in „Dragon Age: The Veilguard“ nicht mangeln. Das werdet ihr bei der Erstellung eures Charakters schnell feststellen. Wie Game Informer bestätigt hat, ist ihre Figur im Editor oben ohne zu sehen.

„Dies ist ein erwachsenes RPG“, versichert zudem Game Director Corrine Busche.

Ob es auch nackte Unterkörper zu sehen gibt, wollte Busche allerdings nicht verraten. Spätestens in den Liebesszenen zwischen den Gruppenmitgliedern sollt ihr das selbst herausfinden. Es klingt also zumindest danach.

Romanzen und Freundschaften sind wichtige Gameplay-Elemente

Romanzen spielen in „Dragon Age: The Veilguard“ generell eine wichtige Rolle im Spiel. Am Dienstag berichteten wir, dass Veilguard-Mitglieder sich einen anderen Partner suchen, wenn ihr deren Liebe nicht erwidert.

Jede Romanze soll anders sein, manche sind sogar etwas anstößig. Bestimmte Charaktere seien dabei sehr direkt, andere eher unbeholfen. Auf jeden Fall lernt ihr sie dabei besser kennen und findet interessante Dinge über sie heraus.

Schon in früheren Produktionen von BioWare war Nacktheit ein Thema – jedoch nur dezent. Arme, Beine und Schatten haben hierbei die Genitalien verdeckt. Diesmal könntet ihr deftigere Szenen zu Gesicht bekommen, die ähnlich wie bei „Baldur’s Gate“ für Aufmerksamkeit sorgen. Nach der Veröffentlichung wissen wir mehr.

Normale Freundschaften sind ebenfalls ein Bestandteil von „Dragon Age: The Veilguard“. Wie sich die Beziehungen auf euren Helden auswirken, haben wir in diesem Artikel geschildert:

„Dragon Age: The Veilguard“ kommt diesen Herbst für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Noch steht der genaue Termin aus. Sobald ein Veröffentlichungsdatum feststeht, wird PLAY3.DE schnellstens darüber informieren.

