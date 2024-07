Dragon Age The Veilguard: Romanzen suchen sich andere Liebe, wenn ihr sie verschmäht

In einer Vorschau für GameInformer sprach BioWare über das kommende "Dragon Age: The Veilguard". Neben den freundschaftlichen Beziehungen wurde auch mehr über die Romanzen verraten.

Der nächste Teil der „Dragon Age“-Reihe, „Dragon Age: The Veilguard“, soll in diesem Herbst für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Auch wenn es noch keinen konkreten Release-Termin gibt, spricht BioWare in der letzten Zeit gerne und häufig über das kommende Rollenspiel.

Die Kollegen von GameInformer konnten sich den Titel kürzlich für eine Vorschau ansehen. Dabei erzählten die verantwortlichen Entwickler über die Beziehungen der Begleiter zu dem Protagonisten Rook. Neben den freundschaftlichen Banden kam BioWare dabei auch auf die Romanzen zu sprechen. So könnte es etwa vorkommen, dass sich die Mitglieder der Veilguard andere Partner suchen, falls ihr ihre Liebe nicht erwidert.

Begleiter suchen sich einfach eine andere warme Schulter

Die Romantik sei ein wichtiger Bestandteil der Beziehungen im Spiel, gab Game Director Corinne Busche an. Einige von ihnen seien auch ziemlich „pikant“, allerdings ließe sich das nicht von jeder Beziehung sagen. „Jede Romanze hat einen eigenen Geschmack“, so Busche.

Einige Charaktere kämen direkt zur Sache, während andere eher unbeholfen seien, weil sie noch nie eine Beziehung hatten. „Man erfährt, wer diese Figuren sind, wenn man sieht, wie sich ihre Romanzen entwickeln“, erklärte Busche.

In „Dragon Age: The Veilguard“ seien die Begleiter pansexuell, was einen Unterschied zu dem von den Spielern oft belächelten „playersexual“ darstellen soll. Bei „spielersexuellen“ Charakteren würden die NPCs ihre romantischen und sexuellen Interessen an den Spieler anpassen. Die pansexuellen Begleiter in „Dragon Age: The Veilguard“ fühlen sich jedoch zu allen Charakteren unabhängig ihres Geschlechts hingezogen. Dies führe unter anderem dazu, dass sie nicht nur um die Aufmerksamkeit von Rook buhlen, sondern sich auch andere Beziehungen innerhalb der Veilguard suchen können.

Flirts sollen nicht immer erwidert werden

Wie Game Director Corinne Busche weiter erklärte, sind Flirtereien in den Dialogoptionen die Möglichkeit, platonische Beziehungen in „Dragon Age: The Veilguard“ in den romantischen Bereich zu verschieben. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass diese Bemühungen bei den Begleitern auch immer von Erfolg gekrönt sind.

„Die Beziehungen sind der Schlüssel“, so Busche. „Es geht aber nicht nur um die Romanzen. Sondern auch um Freundschaften“, führte sie aus. „Wir wollten nicht nur die Beziehungen der Charaktere zu Ihnen, sondern auch ihre Beziehungen untereinander einbeziehen. Es ist eine gefundene Familie und am Ende des Tages müssen sie darauf vertrauen, dass sie sich alle gegenseitig unterstützen.“

Quelle: GameInformer

