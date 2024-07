Dragon Age The Veilguard: Anpassbare Rüstungen, Transmog & mehr – Weitere Details zum RPG

Dragon Age The Veilguard:

In einer umfangreichen Vorschau lieferte uns die GameInformer weitere Details zu BioWares Rollenspiel "Dragon Age: The Veilguard". Dieses Mal dreht sich alles um die Ausrüstung eurer Gruppe und eine Transmog-Funktion.

In den vergangenen Tagen erreichten uns diverse Details zu BioWares neuem Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“. Diese drehten sich unter anderem um die Skilltrees, den Schwierigkeitsgrad oder den Aufbau der Spielwelt.

Einer aktuellen Vorschau der GameInformer lassen sich weitere Infos zum Fantasy-Abenteuer entnehmen. Wie für ein Rollenspiel nicht anders zu erwarten war, wird es auch in „Dragon Age: The Veilguard“ möglich sein, die eigene Heldin beziehungsweise den eigenen Helden und die Gruppe mit diversen Ausrüstungsgegenständen zu stärken.

Welche Ausrüstungs- und Rüstungsteile ihr verwenden könnt, hängt vom jeweiligen Charakter und dessen Klasse ab. Jedes Mitglied eurer Gruppe könnt ihr mit einer Rüstung, einer Waffe, einem Ring und einem Accessoire ausstatten.

Zusätzliche Rüstungsoptionen für den Hauptcharakter

Geht es um die Protagonistin beziehungsweise den Protagonisten von „Dragon Age: The Veilguard“, dann fallen die Optionen bei der Ausrüstung etwas umfangreicher aus. Rook wiederum könnt mit zwei Waffen, zwei Ringen, einen Helm, einem Amulett und einem Gürtel ausrüsten. Der Gürtel bestimmt beispielsweise, wie effektiv eure Heiltränke ausfallen.

Zudem räumen euch besonders seltene oder hochwertige Gürtel weitere Effekte im Kampf ein. Darunter eine kurzzeitige Unverwundbarkeit oder eine Erhöhung des ausgeteilten Schadens. Des Weiteren wird „Dragon Age: The Veilguard“ maßgeschneiderte Rüstungen und Ausrüstungsteile für bestimmte Klassen und Charaktere enthalten.

Dies bedeutet in der Praxis, dass ihr in der Welt des Rollenspiels immer wieder auf Rüstungen oder Waffen stoßt, die lediglich von bestimmten Charakteren beziehungsweise Klassen verwendet werden können. Ein weiteres interessantes Feature: Der Charakter-Editor von „Dragon Age: The Veilguard“ verfügt über eine Vorschaufunktion.

Diese ermöglicht euch einen Blick darauf, wie euer Charakter in besonders mächtigen oder seltenen Rüstungen aussieht.

Ein Transmog-Feature ist ebenfalls an Bord

Gegenüber der GameInformer bestätigte Game Director Corinne Busche, dass „Dragon Age: The Veilguard“ mit einem „umfangreichen Transmog-Feature“ aufwarten wird.

Das Feature wird euch in die Lage versetzen, das optische Erscheinungsbild eurer Charaktere anzupassen, ohne dass die Werte und Vorzüge eurer aktuellen Rüstung verloren gehen.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint im Laufe des Herbst 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Einen konkreten Termin nannten EA beziehungsweise BioWare bislang nicht. Ein genauer Termin soll folgen, wenn sich das Rollenspiel seiner Fertigstellung nähert.

Auf Nachfrage bestätigte BioWare kürzlich, dass es sich bei „Dragon Age: The Veilguard“ um eine vollwertige Singleplayer-Erfahrung handelt. Was das Ganze für eine mögliche Online-Pflicht oder Mikrotransaktionen bedeutet, verraten wir euch hier.

