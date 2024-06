Dragon Age The Veilguard: Das sind die Klassen und Fraktionen

Dragon Age The Veilguard:

In dem kommenden "Dragon Age: The Veilguard" werden die Spieler für ihren Charakter Rook eine Klasse und eine Fraktion wählen. Nun gibt es einen Überblick über die Auswahl.

Vor dem Release von „Dragon Age: The Veilguard“ gab uns das zuständige Studio BioWare bereits eine kleine Vorschau zu den Begleitern und den Fähigkeiten. Die Skills sollen nicht nur über den Levelaufstieg freigeschaltet werden, sondern auch über die Beziehungen zu den verschiedenen Charakteren.

Wie die Entwickler angaben, soll die Botschaft des Spiels sein, dass man die Welt nicht alleine retten kann. Neben den sieben Gefährten stehen auch noch die unterschiedlichen Fraktionen zur Verfügung, die der Heldengruppe unter die Arme greifen sollen.

Die Klassen dürften den Fans bekannt sein

Wie in den Vorgängern werden die Spieler auch in dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ für ihren Charakter Rook die Wahl zwischen drei Klassen haben: Krieger, Schurke und Magier. Diese können jedoch durch Spezialisierungen weiter individualisiert werden.

Schurken können Duelists werden, die zwei Klingen für ihre Angriffe nutzen, Saboteure, die Tricks und Fallen anwenden oder Veil Ranger, die ihre Feinde aus der Ferne mit dem Bogen erledigen. Magier werden mit der Spezialisierung Death Caller zu Nekromanten, können mit dem Evoker Elementangriffe nutzen oder als Spellblade in den Nahkampf gehen. Krieger können als Reaper lebensstehlende Angriffe ausführen, während sie als Slayer zu einem Experten für Zweihandwaffen werden. Der Champion ist ein taktischer Verteidiger.

Diese Fraktionen stehen zur Wahl

Neben dem Aussehen und der Klasse können die Spieler für ihren Rook auch die Herkunft und Identität wählen. Dazu gehören auch die Fraktionen, denen der Spielercharakter angehören soll. Jede Fraktion hat einzigartige Freizeitkleidung, die in bestimmten Zwischensequenzen gezeigt wird, wenn Rook keine Rüstung trägt. Dazu kommen weitere einzigartige Eigenschaften, die sich unter den Fraktionen unterscheiden, wie etwa mehr Schaden gegen bestimmte Gegner.

Die Spieler können sich wie in „Dragon Age: Origins“ den Grauen Wächtern anschließen. Darüber hinaus stehen auch die Krähen von Antiva, die Trauerwacht oder die Schattendrachen zur Verfügung. Dazu kommen die Piraten der Meister des Schicksals sowie die Schleierspringer, die Erforscher alter Elfenruinen.

Das Studio BioWare gibt an, dass man das Klischee vermeiden wollte, erst einmal 200 zufällige Ressourcen oder Objekte sammeln zu müssen, bevor man die Welt retten kann. Stattdessen wurden Fraktionen eingeführt, die der Gruppe helfen wollen, aber vor realistischen Herausforderungen und Problemen stehen. So soll es Sinn machen, dass die Spieler auch den Fraktionen helfen müssen.

„Dragon Age: The Veilguard“ soll im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie den PC erscheinen.

