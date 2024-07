Dragon Age The Veilguard: Eine individuelle Erfahrung – Diese Schwierigkeitsgrad sind enthalten

Dragon Age The Veilguard:

In einer aktuellen Vorschau gingen die Kollegen der GameInformer auf die Schwierigkeitsgrade von "Dragon Age: The Veilguard" ein. Den Informationen lässt sich entnehmen, dass es BioWare darum ging, eine möglichst breite Zielgruppe abzudecken.

Nach der offiziellen Gameplay-Enthüllung im letzten Monat erreichten uns in den letzten Wochen diverse neue Details zu BioWares kommendem Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“.

Die Infos drehten sich unter anderem um die Klassen, eine mögliche Online-Pflicht sowie die Skilltrees. In einer aktuellen Vorschau gingen die Kollegen der GameInformer auf die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade von „Dragon Age: The Veilguard“ ein. Dem Preview lässt sich entnehmen, dass es BioWare darum geht, mit den Schwierigkeitsgraden eine möglichst breite Masse an Spielerinnen und Spielern anzusprechen.

Hinzukommt eine Stufe, die es euch ermöglicht, eure Spielerfahrung mit verschiedenen Parametern individuell anzupassen.

Schwierigkeitsgrad kann nachträglich geändert werden

Beim Story-Modus handelt es sich um die niedrigste Stufe von „Dragon Age: The Veilguard“. Diese richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die keine Erfahrungen mit dem Genre vorzuweisen haben oder einfach nur die Geschichte genießen möchten.

Die Stufe „Adventurer“ beziehungsweise „Abenteurer“ bietet eine gesunde Mischung aus Zugänglichkeit und Herausforderung.

„Nightmare“ beziehungsweise „Alptraum“ soll Spielerinnen und Spieler ansprechen, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind. Im Story-Modus und auf der „Abenteurer“-Stufe könnt ihr den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern.

Im „Alptraum“-Modus hingegen ist eure Entscheidung bezüglich des Schwierigkeitsgrades permanenter Natur.

Passt eure Spielerfahrung individuell an

Den Schlusspunkt unter die Schwierigkeitsgrade setzt der „Unbound“-Modus. Hier wird es euch ermöglicht, die Spielerfahrung mit diversen Parametern individuell anzupassen. Zu den gebotenen Funktionen gehören eine optionale optionale Zielhilfe, die Möglichkeit, euch automatisch zum nächsten Ziel führen zu lassen, oder Hilfen im Kampf.

Auch den Schaden, den eure Feinde austeilen, oder deren Gesundheit könnt ihr anpassen, um Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad zu nehmen. Wer möchte, kann sogar eine Option aktivieren, die verhindert, dass die eigenen Charaktere sterben.

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint im Herbst 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Einen konkreten Termin möchten EA und BioWare nennen, wenn sich das Rollenspiel seiner Fertigstellung nähert.

