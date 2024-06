Dragon Age The Veilguard: Ein beliebter Charakter kehrt nicht zurück

In dem kommenden "Dragon Age: The Veilguard" treffen die Spieler auf einige bekannte Charaktere. Auf den Protagonisten aus dem zweiten Spiel müssen sie jedoch verzichten.

Anfang des Monats hatten die Entwickler von BioWare einige der Charaktere enthüllt, die die Spieler als Rook in „Dragon Age: The Veilguard“ treffen können. Dass sie sich erneut mit Solas aus dem 2014 erschienenen Vorgänger „Dragon Age: Inquisition“ herumärgern müssen, war bereits bekannt.

Allerdings bietet das im Herbst 2024 erscheinende Rollenspiel auch weitere bekannte Gesichter. Die Entwickler gaben aber ebenfalls an, dass eine bestimmte Figur nicht in dem nächsten Teil der beliebten Fantasy-Reihe vorkommen wird: der Protagonist aus „Dragon Age 2“, Hawke.

Aber der Inquisitor ist dabei

In dem kommenden „Dragon Age: The Veilguard“ treffen die Spieler einige Figuren, die bereits aus den vorherigen Teilen der Reihe bekannt sind. Neben Solas aus „Dragon Age: Inquisition“ wird auch der beliebte Zwerg Varric in dem neuen Teil wieder auftauchen. Varric war sowohl in „Dragon Age 2“ als auch in „Dragon Age: Inquisition“ Teil der Gruppe.

Wie die Entwickler über Discord bekanntgaben, wird Hawke, einer der besten Freunde von Varric, bei „Dragon Age: The Veilguard“ nicht mit dabei sein. Dies sollte für Fans der Reihe wohl nicht allzu überraschend sein. Denn Hawke tauchte auch in „Dragon Age: Inquisition“ auf, um dem Inquisitor bei seiner Aufgabe beizustehen. Je nachdem, welche Entscheidungen in dem Spiel getroffen wurden, änderte sich auch das Schicksal von Hawke. Allerdings hat BioWare nicht ausgeschlossen, dass Hawke und andere Charaktere während der Story beiläufig erwähnt werden.

Wer allerdings in dem Rollenspiel mit dabei sein wird, ist der Inquisitor aus dem dritten Teil der Fantasy-Reihe. Ähnlich wie Hawke in dem letzten Spiel wird der Inquisitor, der Protagonist aus „Dragon Age: Inquisition“, Teil der kommenden Geschichte sein.

Rollenspiel mit vielen bekannten Gesichtern

Doch auch in der Party des Spielercharakters Rook gibt es bei dem nächsten „Dragon Age“-Spiel einige bereits bekannte Figuren. Eine prominente Begleiterin ist Scout Lace Harding, die sowohl in „Dragon Age: Inquisition“ als auch in dem Freemium-Game „Heroes of Dragon Age“ und den Comics „Magekiller“ und „The Missing“ auftauchte.

Die Magierin Neve Gallus könnte Fans aus der Kurzgeschichten-Anthologie „Tevinter Nights“ sowie dem Comic „The Missing“ bekannt sein. Der Schurke Lucanis Dellamorte trat ebenfalls in „Tevinter Nights“ auf und wurde in der Kurzgeschichte „The Wake“ erwähnt. Der nächste Bekannte ist Professor Emmrich Volkarin, der auch in der Kurzgeschichten-Anthologie „Tevinter Nights“ vorkam sowie eine Rolle in der Kurzgeschichte „The Flame Eternal“ spielte.

Neuzugänge in der Welt von „Dragon Age“ sind die Elfin Bellara Lutara sowie der Elf Davrin. Dazu kommt die Qunari-Kriegerin Taash. „Dragon Age: The Veilguard“ wird im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

