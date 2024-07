Pool Party: Riot soll Hardcore-Fighting-Titel im Stil von Super Smash Bros. verworfen haben

Aktuellen Berichten zufolge arbeitete Riot Games an einem Fighting-Titel, der sich spielerisch an Nintendos erfolgreicher "Super Smash Bros."-Reihe anlehnte. Allerdings sollen sich die "Valorant"-Macher dazu entschieden haben, das Konzept und somit das komplette Projekt zu verwerfen.

Mit „2XKO“ entsteht bei Riot Games aktuell ein Fighting-Titel auf Basis von „League of Legends“, der 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Wie der Journalist Mikhail Klimentov berichtet, soll es sich bei „2XKO“ nicht um den einzigen Titel handeln, an dem Riot Games in den letzten Jahren arbeitete. Stattdessen möchte Klimentov von einem weiteren Genrevertreter erfahren haben, der sich zwischenzeitlich bei den „League of Legends“- und „Valorant“-Machern in Entwicklung befand.

Laut dem Journalisten befand sich der Titel unter dem Codenamen „Pool Party“ in Arbeit und wurde in diesem Jahr eingestellt. Spielerisch wollte sich Riot Games den Angaben von Klimentov zufolge an Nintendos erfolgreicher „Super Smash Bros.“-Reihe anlehnen.

Ein 70 bis 80 Entwickler starkes Team?

Weiter heißt es, dass es Riot Games bei „Pool Party“ zunächst um einen Fighting-Titel für das Core-Publikum ging, der mit einer umfangreichen eSports-Komponente versehen werden sollte. Im Laufe der Entwicklung soll sich Riot zum Leidwesen des rund 70 bis 80 Entwickler starken Teams jedoch dazu entschieden haben, vom Hardcore-Ansatz abzuweichen.

Vor allem der kommerzielle Misserfolg von „MultiVersus“ führte bei Riot Games zu einem Umdenken, wie Klimentov angibt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung von „Pool Party“ soll es zum Missfallen der Entwickler daher Versuche gegeben haben, diverse Casual-Elemente einzubauen. Darunter Minispiele.

Trotz allem soll Riot Games im Laufe der Entwicklung das Vertrauen in das Projekt verloren und „Pool Party“ im Mai eingestellt haben.

Was sagt Riot Games zu dem Bericht?

Abschließend geht aus dem Bericht von Klimentov hervor, dass etwa die Hälfte des Teams nach dem Aus von „Pool Party“ auf andere Projekte innerhalb von Riot Games verteilt wurde. Der Rest der Entwickler soll über die interne Jobbörse des Unternehmens nach anderen Stellen gesucht haben.

Riot Games Community-Manager Joe Hixson wollte die Gerüchte um „Pool Party“ beziehungsweise das Aus des Projekts nicht bestätigen.

Stattdessen äußerte er sich lediglich wie folgt: „Wir haben immer eine Reihe von Projekten in verschiedenen Phasen der Forschung und Entwicklung, und Projekte werden mehrmals im Jahr hoch- und heruntergefahren.“

Aktuell arbeitet Riot Games unter anderem an der Konsolenversion des Shooter-Hits „Valorant“, die für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Weitere Meldungen zu Riot Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren