2XKO: League of Legends-Fighting-Game soll 2025 erscheinen

Bereits seit einigen Jahren arbeitet Riot Games mit "Project L" an einem 2vs2-Fighting-Game basierend auf der "League of Legends"-Franchise. Mit "2XKO" hat das Spiel nun einen neuen Namen und einen sehr groben Releasezeitraum erhalten.

Bereits vor mehr als zwei Jahren kündigte Riot Games („Valorant“) mit „Project L“ ein Spin-off zu seiner populären „League of Legends“-Franchise an. Beim kommenden Ableger der Marke handelt es sich um ein 2D-Fighting-Game, in dem sich bekannte „LoL“-Charaktere im Ring gegenüberstehen. Mit „2XKO“ ist inzwischen der offizielle Name des Titels bekannt und darüber hinaus verrieten die Macher ebenfalls, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen soll.

Des Weiteren veröffentlichte das Team von Riot Games zwei neue Videos, die mehr vom kommenden Prügelspiel zeigen. Einmal gibt es einen kurzen Teaser-Trailer zu sehen und in einem rund drei Minuten langen Video gewähren die Macher einen Blick hinter die Kulissen und die jüngsten Fortschritte während ihrer Arbeiten am Spiel.

Beide neuen „2XKO“-Videos könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

2XKO hat eine neue Phase der Entwicklung erreicht

Durch das Behind-the-Scenes-Video führt Tom Cannon, der Executive Producer des Fighting-Games. Dieser berichtet, das einstmals als „Project L“ bekannte Spiel habe nun endlich seinen offiziellen Namen erhalten und befände sich in einer neuen Phase seiner Entwicklung. Allmählich würden die Dinge „wirklich Fahrt aufnehmen“. Es gäbe für das Team zwar noch viel zu tun, doch im Laufe des Jahres möchten die Verantwortlichen endlich mehr zum Titel präsentieren.

Die Macher hätten seit der spielbaren Preview-Version im Rahmen der EVO 2023 viel gelernt und seitdem Feedback von zahlreichen Prügelspiel-Fans aus aller Welt eingeholt. Laut Cannon habe das Entwicklerteam durch diesen Austausch viel erfahren und möchte dieses Wissen nutzen, um „2XKO“ weiter zu verbessern. Dieses Jahr möchte das Team deshalb noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, das „League of Legends“-Spin-off selbst auszuprobieren.

Unter anderem ist die Teilnahme an verschiedenen Events geplant, etwa der EVO Japan im April 2024. Weitere Termine dieser Art sowie Auftritte abseits großer Messen sollen anschließend folgen. Des Weiteren dürfen sich Fans auf verschiedene weitere Einblicke in die Entwicklung des 2vs2-Fighting-Games freuen. Laut Cannon und seinem Team sei dieser Community nahe Ansatz der beste Weg, um das Spiel zum Release „und darüber hinaus“ so gut wie möglich zu machen.

Eventuell könnten wartende Spielerinnen und Spieler in 2024 sogar die Möglichkeit bekommen, „2XKO“ in den heimischen vier Wänden antesten zu können. Hier scheint allerdings noch keine endgültige Entscheidung gefallen zu sein. Dafür sei das Team bestrebt, die Vollversion des Prügelspiels im Laufe des kommenden Jahres unter anderem für die großen Konsolen und den PC zu veröffentlichen. Ein genauer Releasezeitraum steht noch nicht fest.

„2XKO“ soll irgendwann 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Project L Is Now 2XKO

Year in Preview 2024 | 2XKO (Project L)

Was ist eure Meinung zu den neuen Einblicken in das „League of Legends“-Fighting-Game „2XKO“?

