Valorant: PS5-Version offiziell angekündigt – Geschlossene Beta startet in Kürze

In den letzten Jahren erreichte uns immer wieder das Gerücht um eine mögliche Konsolenversion des Multiplayer-Shooters "Valorant". In einer aktuellen Mitteilung kündigte Riot Games "Valorant" heute für die PS5 und die Xbox Series X/S an.

Auch die Entwickler von Riot Games waren im Rahmen des Summer Game Fest mit von der Partie und nutzten die gebotene Bühne für eine Ankündigung, die sich bereits seit langer Zeit abzeichnete.

Die Rede ist von einer Konsolenversion des kostenlos spielbaren Multiplayer-Shooters „Valorant“. Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, überarbeiteten die Entwickler „Valorant“ spielerisch, um auf der PS5 und der Xbox Series X/S die strikten Standards des kompetitiven Gameplays aufrecht zu erhalten, die den Shooter auszeichnen.

Aufgrund der spielerischen Unterschiede wird es in „Valorant“ kein Crossplay zwischen dem PC und den Konsolen geben. Allerdings verspricht Riot Games auf dem PC, der Xbox Series X/S und der PS5 ein verbundenes geteiltes Inventar und Gameplay-Fortschritte, die mit euren Valorant-Konto verknüpft sind.

Geschlossene Beta startet in Kürze

Weiter heißt es, dass kommende Balancing-Updates, neue Agenten, Karten, Premium-Inhalte und zusätzliche Live Service-Features auf allen Plattformen simultan veröffentlicht werden. Dadurch ist gewährleistet, dass sich „Valorant“ auf allen Plattformen stets auf dem aktuellen Stand der Dinge befindet.

Die Konsolenversion von „Valorant“ startet in Form einer geschlossenen Beta. Der Start der Closed-Beta auf der PS5 und der Xbox Series X/S erfolgt in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, auf dem europäischen Festland und Japan am 14. Juni 2024. Zu einem späteren Zeitpunkt könnten weitere Regionen folgen.

Weitere Details zur Beta und die Möglichkeit, sich für diese zu registrieren findet ihr in Kürze unter dem folgenden Direkt-Link.

Angreifer und Verteidiger wechseln sich ab

Am spielerischen Grundprinzip von „Valorant“ hat sich auf den Konsolen natürlich nichts geändert. Nach wie vor stehen sich zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spielerinnen und Spielern, gegenüber. Das Ziel besteht darin, den Sieg davon zu tragen, in dem der größere Anteil der 24 Runden gewonnen wird. Dabei tauschen die Angreifer und Verteidiger in jeder Runde ihre Rollen.

„Als wir überlegten, ob wir Valorant für weitere Plattformen veröffentlichen sollten, wussten wir, dass wir dieselbe kompromisslose kompetitive Erfahrung bieten müssen, die PC- Spieler seit Jahren erleben: Einen präzisen teambasierten taktischen Shooter“, so Arnar Gylfason, Production Director von Valorant.

„Wir haben darauf beharrt, dass sich das kompetitive Gameplay von Valorant mit einem Controller natürlich anfühlen muss, und dass wir möglicherweise das Projekt aufgeben müssen, wenn wir dieses Versprechen nicht erfüllen können. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist.“

