Valorant: Weiterer Hinweis auf Konsolenversion des Shooter-Hits aufgetaucht

Arbeitet Riot Games an einer Konsolenversion von "Valorant"?

Bereits seit ein paar Jahren halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Riot Games („League of Legends“) an einer Konsolenversion seines Shooter-Hits „Valorant“ arbeiten soll. Nun erhalten diese Meldungen neue Nahrung, denn in Form einer aktuellen Stellenausschreibung ist mal wieder ein weiterer Hinweis aufgetaucht.

Wie unter anderem Comic Book berichtet, sucht das Entwicklerstudio derzeit nach einem Associate Console Playtest Analyst für den Ego-Shooter.

Playtests unter anderem für PS4 & PS5?

In der Stellenausschreibung steht, die entsprechende Person werde sich im Rahmen ihrer Tätigkeit vor allem auf die „Überprüfung kommender Gameplay-Erlebnisse für Valorant“ konzentrieren. Sie werde zu diesem Zweck eng mit dem Entwicklerteam zusammenarbeiten, „um Playtests durchzuführen, zu planen und auszuwerten.“ Laut einem Leak sollen die Playtests bereits bald auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series-Konsolen starten.

Des Weiteren werde es zum Aufgabenfeld der Person gehören, den Machern fundiertes Feedback zu geben, „um zu zeigen, ob bevorstehende Änderungen ihre spezifischen Ziele erreichen oder nicht.“ Ebenfalls zum Aufgabenfeld zählen eine Risikobewertung für „unveröffentlichte Inhalte“, das Verwalten von Testplänen sowie abschließend die „Entgegennahme detaillierter Anweisungen zur Erfüllung der erforderlichen Aufgaben“.

„Valoranr“ ist ein charakterbasierter taktischer 5 vs. 5-Shooter, in dem Spieler und Spielerinnen aktuell aus insgesamt 22 Spielfiguren, sogenannten Agenten, auswählen können. Jeder Charakter ist einer von vier unterschiedlichen Klassen zugeteilt und übernimmt im Rahmen eines Matches andere Aufgaben. Darüber hinaus verfügt jeder Agent über insgesamt vier Fähigkeiten, die in den Kämpfen klug eingesetzt werden müssen.

Offiziell ist eine Konsolen-Umsetzung des Multiplayer-Shooters noch nicht bestätigt. „Valorant“ ist seit dem 2. Juni 2020 für den PC erhältlich.

