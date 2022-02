Valorant: Riot Games sucht Personal für eine mögliche Konsolen-Portierung

Bereits im Juni 2020 wiesen die Entwickler von Riot Games darauf hin, dass das Studio hinter verschlossenen Türen mit den Arbeiten an einem Konsolen-Prototypen zum Multiplayer-Shooter „Valorant“ begonnen hat.

Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen rund eineinhalb Jahren recht still wurde, macht aktuell das Gerücht die Runde, dass sich die Konsolen-Version von „Valorant“ mittlerweile in der aktiven Entwicklung befinden könnte. Der Stein des Anstoßes: Eine aktuelle Stellenausschreibung von Riot Games, mit der sich das Studio auf die Suche nach einem Senior-Game-Designer begibt. Dieser soll laut der Stellenausschreibung an der Konsolen-Version von „Valorant“ arbeiten.

Erfolgt die offizielle Ankündigung in Kürze?

Aktuell wird spekuliert, dass die Stellenausschreibung auf eine baldige Ankündigung der Konsolen-Version hindeuten könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Stattdessen heißt es in der besagten Stellenausschreibung nur: „Als Senior-Game-Designer entwerfen und optimieren Sie das Spielerlebnis. Ihre analytischen Fähigkeiten, Ihr Spielereinblick und Ihre Kreativität helfen dabei, In- und Out-of-Game-Erlebnisse zu schaffen, die die Spieler fesseln und überraschen.“

Related Posts

Und weiter: „Sie werden mit interdisziplinären Teams zusammenarbeiten und mit jedem verfügbaren Werkzeug arbeiten, um spielerorientierte Designs zu erneuern und zu wiederholen, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistern werden. Entwerfen und verfeinern Sie Funktionen, Modi und Systeme, um Konsolenspielprodukte auf den Markt zu bringen.“

Bei „Valorant“ handelt es sich um einen kompetitiven Shooter, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spielern beziehungsweise Spielerinnen, gegeneinander antreten. Um den Sieg davonzutragen, müssen die Teams strategisch vorgehen und die Fähigkeiten ihrer Helden gezielt einsetzen.

Quelle: Riot Games

Weitere Meldungen zu Valorant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren