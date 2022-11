Valorant: Konsolen-Umsetzung laut Stellenausschreibung wohl weiterhin in Arbeit

In der Vergangenheit erreichten uns immer wieder Gerüchte zu einer möglichen Konsolen-Umsetzung des Multiplayer-Shooters "Valorant". Wie eine aktuelle Stellenausschreibung von Riot Games andeutet, befindet sich diese weiterhin in Arbeit.

Bereits kurz nach dem Release der PC-Version im Jahr 2020 wiesen die Verantwortlichen von Riot Games darauf hin, dass das Studio einer Portierung des Multiplayer-Shooters „Valorant“ offen gegenübersteht.

Seinerzeit wurde angedeutet, dass bereits an einem entsprechenden Prototypen für die PlayStation 4 und die Xbox One gearbeitet werden könnte. Nachdem es um dieses Thema zuletzt recht still wurde, lässt eine aktuelle Stellenausschreibung von Riot Games vermuten, dass sich die Konsolen-Umsetzung des kompetitiven Shooters weiterhin in Arbeit befindet.

Mit der besagten Jobanzeige sucht das seit 2015 zum chinesischen Internetriesen Tencent gehörende Studio nach einem Senior-Game-Designer für die bisher nicht offiziell angekündigte Konsolen-Version von „Valorant“.

Nicht die erste Stellenausschreibung dieser Art

„Entwerfen und verfeinern Sie Funktionen, Modi und Systeme, um Konsolenspielprodukte auf den Markt zu bringen“, heißt es in der Beschreibung der Anzeige kurz und knapp. Interessanterweise haben wir es hier nicht mit der ersten Stellenausschreibung dieser Art zu tun. Bereits im Februar dieses Jahres begab sich Riot Games auf die Suche nach einem neuen Senior-Game-Designer für die Konsolen-Portierung.

Gut möglich also, dass der entsprechende Posten neu besetzt werden soll. Was das Ganze für einen möglichen Releasezeitraum einer Konsolen-Umsetzung bedeutet, ist allerdings noch unklar. Ebenso steht die Frage im Raum, wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung einer Konsolen-Fassung zu rechnen ist, die dann sicherlich auch für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden dürfte.

Bei „Valorant“ handelt es sich um einen Team-Shooter, in dem zwei Trupps, bestehend aus jeweils fünf Spielern beziehungsweise Spielerinnen, gegeneinander antreten und vor der Aufgabe stehen, einen sogenannten Spike wahlweise zur Explosion zu bringen (Angreifer) oder zu entschärfen (Verteidiger).

Um auf dem Schlachtfeld erfolgreich zu sein, müssen die individuellen Fähigkeiten der Agenten strategisch klug eingesetzt beziehungsweise miteinander kombiniert werden. Auf dem PC wurde „Valorant“ in Form eines klassischen Free2Play-Titels veröffentlicht, der sich durch Battle-Pässe und kosmetische Extras finanziert.

