Aliens Fireteam Elite 2: Leak soll erste Details verraten, aber Spieler sind wenig angetan

Können sich Spieler auf "Aliens: Fireteam Elite 2" vorbereiten? In den sozialen Netzwerken wurden erste Informationen geteilt, die Spieler eher skeptisch stimmen.

“Aliens Fireteam Elite” aus dem Jahr 2021 konnte Spieler und Fachpresse nur bedingt überzeugen. Ein Metascore von 69 traf auf einen User-Score von 5.9. Dennoch könnte ein Nachfolger in Arbeit sein, wie geleakte Informationen nahelegen.

Die Informationen landeten am Wochenende in den sozialen Netzwerken und wurden zunächst mit Skepsis betrachtet, da die Spielbeschreibung in den Augen vieler Leute eher einem Rückschritt gleichkommen würde.

Kein In-Game-Voice-Chat und keine Mikrotransaktionen?

Eine auf Reddit veröffentlichte Präsentation legt nahe, dass “Aliens: Fireteam Elite 2” – intern als Project Macondo bezeichnet – im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf den Markt gebracht werden soll. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Ankündigung naht.

Auch zum Umfang von “Aliens Fireteam Elite 2” lassen sich der Präsentation Informationen entnehmen. So sind idealerweise ein Umfang von 13 Missionen und zwölf Stunden Spielzeit angedacht.

Ebenso ist von neun verschiedene Arten von Feinden, bis zu fünf Dagger-Charakteren und insgesamt 13 Waffen die Rede. Mikrotransaktionen und Lootboxen bleiben der Beschreibung nach außen vor. Ebenso ist es nicht geplant, das Spiel mit einem In-Game-Voice-Chat auszustatten. Stattdessen wird den Spielern empfohlen, die Voice-Chat-Anwendungen der Konsole zu nutzen.

Im Gegensatz zu “Aliens Fireteam Elite” werde der neue Teil feste, voreingestellte Charakterarchetypen und nicht anpassbare Charaktere verwenden.

Leak löst keine Begeisterung aus

Auf Reddit und Co sind die Spieler von den geleakten Angaben zu “Aliens: Fireteam Elite 2” wenig angetan und sprechen von einem “massiven Rückschritt”. Andere vermuten gar eine Fälschung: “Ist das eine Art Leak von einem Fan? Ich weiß nicht, aber für mich klingt das nicht echt“, so ein Reddit-User.

“Ist das eine Mod von einem Indie-Studio oder ist es offiziell von Cold Iron? Weil das wie ein Fan-Spiel klingt, also keine anpassbaren Charaktere und charakterexklusive Waffen? Das klingt wie ein Helden-Shooter“, so ein anderer Kommentator.

Woher stammen die Angaben? Bei Disney kam es mutmaßlich zu einem Hack, bei dem 1,1 TB an Daten entwendet wurden. Darunter sollen sich Informationen zu unangekündigten Spielen befinden. Dem Daten-Leak sollen auch die ersten Informationen zu “Aliens Fireteam Elite 2” entstammen.

Doch selbst wenn die Präsentation echt ist, muss sie nicht zwangsläufig das Endergebnis repräsentieren. Ebenfalls könnten die Pläne für “Aliens: Fireteam Elite 2” längst verworfen sein, sodass der Titel niemals das Licht der Welt erblicken wird.

Weder zu “Aliens: Fireteam Elite 2” noch zum mutmaßlichen Disney-Hack gibt es eine offizielle Stellungnahme.

