The Casting of Frank Stone: Termin zum Dead-by-Daylight-Spinoff, Trailer und Vorbestellungen

“The Casting of Frank Stone” hat einen Termin erhalten. Ebenso steht ein Trailer zur Ansicht bereit und zwei Editionen dürfen vorbestellt werden.

Das “Dead by Daylight”-Spinoff “The Casting of Frank Stone” hat ein Veröffentlichungsdatum erhalten und zeigt sich in einem neuen Trailer.

Das Einzelspieler-Horrorspiel erscheint demnach am 3. September 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Zuvor können sich Spieler für die Standard- oder Deluxe-Edition entscheiden und eine Vorbestellung aufgeben.

Boni für Dead by Daylight sind inklusive

Die Standardversion von “The Casting of Frank Stone” schlägt mit 39,99 Euro zu Buche und umfasst das Spiel ansich. Zugleich werden als Belohnung für den Kauf des kommenden Titels in “Dead by Daylight” Boni freigeschaltet. Dazu gehören das „Murder Mill“-Shirt für alle Originalüberlebenden, ein „Murder Mill“-Abzeichen und -Banner und zwei Millionen Blutpunkte.

Käufer der Deluxe-Edition von “The Casting of Frank Stone” zahlen zehn Euro mehr und profitieren von acht exklusiven Kostümen und einem sofortigen Zugang zum Cutting Room Floor. Damit kehren Spieler zu wichtigen Punkten im Spiel zurück, um andere Entscheidungen zu treffen, das Schicksal von Charakteren zu ändern und versteckte Sammlerstücke zu finden.

Neben den genannten Boni für “Dead by Daylight”, die in der Standardversion enthalten sind, gesellen sich die folgenden Boni hinzu: „Frank Stone“-Maske für den Fallensteller, „Frank Stone“-Abzeichen und -Banner sowie drei Rellik-Puppen-Glücksbringer.

Spieler stehen vor der Qual der Wahl.

„The Casting of Frank Stone“ ist ein gemeinsames Projekt des britischen Studios Supermassive Games, bekannt für “Until Dawn”, “The Dark Pictures Anthology” und “The Quarry”, sowie des kanadischen Publishers Behaviour Interactive.

In “The Casting of Frank Stone” erwartet Spieler eine düstere, verzweigte Erzählung. Die Entscheidungen beeinflussen das Skript. Spieler verändern durch Auswahlmöglichkeiten die Realität, öffnen neue Wege und finden letztlich heraus, welche Schrecken ihr letzter Schnitt offenlegt.

Vor dem Launch im bevorstehenden September bringen sich interessierte Spieler mit einem Trailer zu “The Casting of Frank Stone” in Stimmung.

