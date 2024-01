The Casting of Frank Stone: Herzzerreißende Entscheidungen mit schrecklichen Folgen

The Casting of Frank Stone:

„The Casting of Frank Stone“ wird in diesem Jahr für Konsolen und PC erscheinen. Laut Supermassive Games können Spieler eine Horrorerzählung erwarten, bei der die Entscheidungen drastisch ausfallen.

Supermassive Games machte im vergangenen Jahr ein neues Spiel offiziell, das im Universum von „Dead by Daylight“ spielt, aber eine abweichende Erfahrung bietet. Statt sich mit anderen Spielern zu messen, erleben Spieler in „The Casting of Frank Stone“ ein erzählerisches Horrorspiel, das sie allein durchleben.

In einer Frage-und-Antwort-Runde gaben die Entwickler gegenüber Exputer weitere Details zum kommenden Titel preis.

Geschichten und Entscheidungen im Fokus

Zunächst wurde hervorgehoben, dass der Schwerpunkt des Spiels hauptsächlich auf dem „Erzählen von Geschichten, den Entscheidungen der Spieler und den vielfältigen Handlungssträngen“ liegt.

Dadurch soll ein intensives und filmisches Spielerlebnis mit einem starken emotionalen Bezug entstehen. Das Team freue sich darauf, die Spielmechaniken zu erläutern. Allerdings sei die Zeit für derartige Präsentationen noch nicht gekommen.

Fest steht aber, dass Spieler auch in „The Casting of Frank Stone“ die Folgen ihrer Entscheidungen spüren werden. „Das Team von Steve Goss hat immer wieder bewiesen, dass es weiß, wie man den Einsatz erhöht und die Spieler dazu bringt, in der Hitze des Gefechts herzzerreißende Entscheidungen zu treffen, die für die Spieler, die man lieb gewonnen hat, schreckliche Folgen haben“, so Supermassive Games weiter.

Im Verlauf der Handlung werden Spieler zahlreiche Ähnlichkeiten mit der Art und Weise bemerken, wie in „Dead by Daylight“ die Interaktion mit der Umgebung erfolgt. Man habe die Steuerung der Charaktere sowie die Darstellung von Entscheidungen entsprechend angeglichen.

Wird es weitere Projekte geben, die auf Dead by Daylight aufbauen?

Auch nach „The Casting of Frank Stone“ ist nicht Schluss. Weitere Projekte sind geplant. Fans dürfen sich demnach auf „unglaubliche lizenzierte und originelle Inhalte“ für das Kernspiel „Dead by Daylight“ einstellen.

Ebenfalls wird es die Möglichkeit geben, tiefer in das Reich der Entität einzutauchen. Dazu gehören die Legion-Comics und die „Dead by Daylight“-Projekte, die anlässlich des 7. Jubiläums enthüllt wurden.

„The Casting of Frank Stone“ erscheint in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend noch einmal der Ankündigungstrailer, der inzwischen auf mehr als eine Million Aufrufe kommt:

