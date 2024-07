Minecraft: Leak zeigt Jack Black & sorgt für durchwachsenes Community-Feedback

Auch Mojangs Dauerbrenner „Minecraft“ gehört zu den Videospielen, die mit einer Verfilmung bedacht werden. Der Film befindet sich seit mehreren Jahren in Arbeit und sollte ursprünglich schon 2019 erscheinen.

In den vergangenen Jahren sorgten mehrere Verschiebungen und Konzeptwechsel dafür, dass die Community zunehmend das Vertrauen in das Projekt verlor. Dies verdeutlichte auch ein Leak zum „Minecraft“-Film, der uns in dieser Woche erreichte. Im Detail ging es um Bilder, die den Schauspieler und Musiker Jack Black in der Rolle von Steve zeigen.

Die Bilder präsentieren uns Jack Black, der die ikonische Spitzhacke aus „Minecraft“ schwingt, in einem himmelblauen Oberteil und dunkelblauen Jeans. Auf den Bildern sind außerdem Creeper und ein rosa Schaf zu sehen.

Wie reagierte die Community?

Auch wenn die Verantwortlichen von Warner natürlich umgehend damit begannen, die geleakten Bilder mit Verweisen auf das Copyright sperren zu lassen, war das Internet erwartungsgemäß schneller und sicherte die Schnappschüsse.

Wie ein Blick auf die sozialen Medien oder Plattformen wie Reddit verdeutlicht, nahm die Community die Bilder eher verhalten auf.

„Der Creeper muss überarbeitet werden. Die grüne, pelzige Haut passt nicht zu dem Creeper“, sagte ein Nutzer. Ein anderer merkte an, dass die Designs zwar nicht schlecht aussehen, jedoch noch etwas Arbeit benötigen: „Das Gesicht des Schafs könnte überarbeitet werden. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, dass JB ein normaler Mensch ist. Andererseits: Wie würde ein realistischer Steve aussehen? Das wird interessant.“

Deutlich kritischer wurde ein weiterer User: „Ich hasse das Aussehen dieser Dinger wirklich. Der Creeper ist besonders lächerlich, wenn man bedenkt, dass sie zumindest versucht haben, die Biene und das Schaf realistisch zu machen“. Ein Benutzer sagte sogar, dass er mit „dem schlechtesten Film aller Zeiten“ rechnet.

Darum geht im Minecraft-Film

Der Leak in dieser Woche ermöglichte uns nicht nur einen ersten Blick auf Steve Black in seiner Rolle als Steve. Gleichzeitig wurden auch erste Details zur Geschichte des „Minecraft“-Films genannt. Wie es heißt, wird Steve von einem Bösewicht namens Malgosha gefangen genommen.

Eine Entwicklung, die „vier neue Besucher“ auf den Plan ruft, die versuchen, den Bösewicht in die Schranken zu weisen und Steve aus seiner misslichen Lage zu retten.

Wann mit der offiziellen Enthüllung oder Details zum „Minecraft“-Film zu rechnen ist, ist weiterhin unklar.

Weitere Meldungen zu Minecraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren