Crunchyroll: Demon Lord 2099 und drei weitere Anime-Serien für die Herbst-Season bestätigt

Bis zum Start der Herbst-Season wird es noch ein wenig dauern. Diese startet erst im Oktober 2024. Wer für den Sommer nach Anime-Tipps auf Crunchyroll sucht, wird hier fündig. Auf der Japan Expo wurden nun folgende Serien für den darauffolgende Saison präsentiert:

Demon Lord 2099

Dieser Anime im Cyberpunk-Setting basiert auf einer Light Novel von 2021. Außerdem existieren bereits zwei Manga-Reihen, die beide von Daigo Murasaki geschrieben werden. Die Anime-Umsetzung wird von J.C.Staff realisiert. Dabei verlässt man sich auf Ryō Andō als Regisseur und Yūichirō Momose als Drehbuchautor.

In der Serie geht es um den Stadtstaat Shinjuku. Im Jahr 2099 steigt dort der Dämonenfürst Veltol ein zweites Mal auf. Zuvor galt er 500 Jahre lang als besiegt. Auf seinem Weg zurück an die Macht stellt er fest, dass die veränderte Zivilisation eine Herausforderung für ihn darstellt. Die Welt, die er betritt, ist eine Fusion aus unserer technologisch geprägten Welt des Jahres 2023 und einer Fantasy-Welt. Im offiziellen Trailer von Crunchyroll gibt es einen ersten Blick auf die Metropole.

I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History

Auch dieser Anime existiert schon seit einigen Jahren analog. 2018 startete die Serie mit einer Novel-Reihe. Ein Jahr später kamen Light Novels hinzu. Seit 2020 erscheint ein Manga. Alle Geschichten wurden bislang von Izumi Okido verfasst.

Studio Maho Film wird nun die Anime-Serie produzieren. Für diese zeichnen Yūji Yanase und Sawako Hirabayashi verantwortlich. In der Serie geht es um Alicia, die als Schurkin ihres Lieblings-Spiels wiedergeboren wurde. Ihr Ziel ist es, wie der Name des Animes bereits vermuten lässt, als die schlimmste Schurkin aller Zeiten in die Geschichte einzugehen.

Mechanical Arms

Mechanical Arms basiert auf einem 25-minütigen Web-Anime aus dem Jahr 2019. Dieser wurde durch eine 2016 gestartete Kickstarter-Kampagne realisiert, bei der 60.000 US-Dollar eingenommen wurden. Ein dazugehöriger Manga erscheint seit 2022 im Portfolio des Magazins Line Manga. Der Anime wird von TriF Studio umgesetzt und entsteht unter der Verantwortung von Sae Okamoto für Crunchyroll.

Die Geschichte dreht sich um Hikaru. Er führt ein unspektakuläres Leben, bis er auf das Alien Alma trifft. Alma flüchtet vor anderen Außerirdischen, die ihre Art, die Mecha-Ude, jagen. Fortan zieht das Duo gemeinsam los, um sich der Gefahr zu stellen und Alma und ihr Volk zu retten.

Seirei Gensouki: Spirit Chronicles Staffel 2

Die 1. Staffel ist bereits bei Crunchyroll verfügbar. Alle 12 Episoden sind 2021 in Japan erschienen und sowohl auf Deutsch als auch Japanisch verfügbar. Staffel 2 entsteht unter der Regie von Hiroshi Kubo. Als verantwortliche Studios agieren TMS Entertainment und WAO World. Das Drehbuch stammt von Osamu Yamasaki. Die Charaktere werden von Kyouko Yufu entworfen.

Der Waisenjunge Rio erkennt eines Tages, dass er in einer magischen Welt wiedergeboren wurde. Teilweise kann er sich jedoch noch an sein früheres Leben erinnern. An einer Adels-Schule kämpft er darum, ein besseres Leben führen zu können.

