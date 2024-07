PSN: Gefeiertes Knobelspiel 90 Prozent günstiger, schnell zuschlagen

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich „Bridge Constructor Portal“ zu kaufen, sollte dem offiziellen PlayStation Store dieser Tage unbedingt einen Besuch abstatten. In dem Online-Shop von Sony gibt es das preisgekrönte Knobelspiel aktuell zu einem geradezu lachhaft niedrigen Preis. Allzu lange sollten die Interessenten jedoch lieber nicht warten.

Was erwartet euch in Bridge Constructor Portal?

Wie es der Name bereits erahnen lässt, handelt es sich bei diesem Spiel um einen Ableger des erfolgreichen Franchise „Bridge Constructor“. Thematisch orientiert sich der Titel an den Puzzle-Shooter „Portal“ von dem Entwicklerstudio Valve. Das grundlegende Spielprinzip bleibt weitgehend erhalten, dreht sich in diesem Fall jedoch um das Aperture Science Enrichment Center, wo es Rutschen, Brücken, Rampen und andere Gebilde zu konstruieren gilt. Ohne etwas Hirnschmalz geht es nicht weiter.

Dieser Mix aus Knobelspiel und den Shooter-Anleihen kam beim ursprünglichen Release im Jahr 2017 sehr gut an. Auf der Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com steht „Bridge Constructor Portal“ bei durchaus beachtlichen 78 Prozent. Die Kunden im offiziellen PlayStation Store haben bisher 4,28 von maximal fünf Sternen vergeben. Diese Wertungen sprechen für eine hohe Qualität, die jetzt zum Schnäppchenpreis zu haben ist.

Wie günstig ist Bridge Constructor Portal aktuell?

Wer sich das Knobelspiel von Headup Games für die PS4 zulegen möchte, bekommt aktuell im PlayStation Store eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Dort gibt es beim Kauf von „Bridge Constructor Portal“ einen Rabatt in Höhe von 90 Prozent. Somit kostet der Titel gerade mal 1,49 Euro anstatt normalerweise 14,99 Euro – es ist demnach fast schon ein Geschenk.

Allerdings ist etwas Eile angesagt, denn dieses Angebot ist zeitlich beschränkt. Die Aktion im offiziellen PlayStation Store läuft lediglich bis zum 1. August 2024 um 0:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ab dem nächsten Donnerstag wird somit wieder der normale Verkaufspreis fällig.

