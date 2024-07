LEGO Horizon Adventures: So wird die teilweise düstere Geschichte für Jüngere angepasst

In "LEGO Horizon Adventures" greifen die Autoren diverse Themen und Geschehnisse aus "Horizon: Zero Dawn" auf. Wie Narrative Director James Windeler im Interview mit GamesIndustry.biz bestätigte, werden bestimmte Elemente aufgrund der angepeilten jüngeren Zielgruppe ein wenig entschärft.

Mit „LEGO Horizon Adventures“ kehrt die beliebte „Horizon“-Marke in diesem Jahr in einem etwas anderen Format zurück. Mit dem Abstecher in die Welt von LEGO richten sich die Entwickler von Guerrilla Games und Studio Gobo dieses Mal auch an ein jüngeres Publikum.

Im Interview mit GamesIndustry.biz ging Narrative Director James Windeler etwas näher auf dieses Thema ein. Laut Windeler stehen die Autoren bei „LEGO Horizon Adventures“ vor der kniffligen Aufgabe, die teilweise düstere Geschichte von „Horizon“ für das jüngere Publikum anzupassen, ohne dass zu viele der tragenden Elemente der Handlung verloren gehen.

Windeler erklärte, dass einige der düsteren Elemente der Originalgeschichte im kommenden LEGO-Spiel entweder komplett entfernt oder schlichtweg weniger betont werden. Gleichzeitig soll der allgemeine Ton des Spiels in „LEGO Horizon Adventures“ deutlich unbeschwerter ausfallen als in „Zero Dawn“ oder „Forbidden West“.

Der Großteil der Geschichte soll erhalten bleiben

Trotz der Anpassungen wird die Geschichte von „Horizon“ in „LEGO Horizon Adventures“ zu einem möglichst großen Teil erhalten bleiben, wie der Narrative Director betont. Windeler weiter: „Wir haben versucht, so viel wie möglich von der Geschichte beizubehalten. Vieles von dem, was in der Welt passiert, wie die Zerstörung der alten Welt… das ist ein ziemlich schweres Thema für einen Achtjährigen.“

„Also mussten wir Wege finden, das in der Geschichte präsent zu halten, weil es für Horizon wesentlich ist. Aber es ist auch nichts, worauf wir uns gestützt haben. Sie werden einige dieser verheerenden Enthüllungen aus dem ersten Spiel nicht finden, wie diese toten Unternehmens-Masterminds am Tisch oder ähnliches.“

„Es gibt Momente aus dem ersten Spiel, die einen wirklich schweren emotionalen Schlag versetzen, und wir haben, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, diese getreu darzustellen, aber sie mit Humor zu unterstreichen, der die Stimmung auflockert.“

„Solche Dinge sind präsent, aber sie sind sicherlich nicht oberflächlich. Dies ist eine viel einfachere Version, aber sie hat viele Echos aus dem Original“, ergänzte Windeler.

Guerrilla Games bricht seine eigenen Regeln

Im gleichen Interview bestätigte Windeler, dass die Entwickler „LEGO Horizon Adventures“ nutzen, um bis zu einem gewissen Grad ihre eigenen Regeln zu brechen: „Wir wollten ein jüngeres Publikum ansprechen, mit Albernheiten und Slapstick und mehr visueller Komik, mit Verkleidungen als Bananen und dergleichen.“

Weitere Details und Aussagen zu diesem Thema haben wir in unserer letzten Meldung für euch zusammengefasst.

„LEGO Horizon Adventures“ erscheint für den PC, die PS5 und die Switch. Warum die Xbox-Konsolen leer ausgehen, verraten wir euch hier.

Weitere Meldungen zu LEGO Horizon Adventures.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren