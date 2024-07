LEGO Horizon Adventures: Wie Guerrilla Games bewusst seine eigenen Regeln bricht

In einem Interview sprachen die Entwickler von Guerrilla Games über die Arbeiten an "LEGO Horizon Adventures". Dabei ging es unter anderem um die Tatsache, wie das Studio seine eigenen Regeln für die Entwicklung des Titels bewusst bricht.

Mit „LEGO Horizon Adventures“ kündigte Guerrilla Games in diesem Jahr ein neues Projekt an, das in Zusammenarbeit mit Studio Gobo entsteht.

Wie es in der offiziellen Ankündigung des Titels hieß, möchten die Entwickler mit dem Klötzchen-Abenteuer sowohl Jung als auch Alt ansprechen. Ein Ziel, auf das Guerrilla Games in einem aktuellen Interview etwas näher einging. Zunächst sprach James Windeler, Narrative Director bei Guerrilla Games, jedoch über LEGOs Entscheidung, die Arbeiten an einem LEGO-Titel auf Basis der „Horizon“-Marke in die Wege zu leiten.

„Auf der anderen Seite sah LEGO uns jedoch als gute Partner, weil unsere Welt so farbenfroh ist und der Optimismus der Themen in der Geschichte zum Ausdruck kommt. Aber auch Elemente der Welt lassen sich ganz natürlich übertragen. Die Maschinen zum Beispiel passen einfach sehr gut zum Bauen“, so Windeler. „Es schien einfach die perfekte Lösung zu sein.“

Guerrilla Games bricht seine eigenen Regeln

Auch wenn Guerrilla Games großen Wert darauf legt, mit „LEGO Horizon Adventures“ einen Titel abzuliefern, der die „Horizon“-Franchise mit Respekt behandelt, ergriff das Studio gleichzeitig die Gelegenheit, ein paar seiner eigenen Regeln zu brechen.

„Für uns ist das eine Chance, viel Spaß mit Elementen des Franchise zu haben, die wir lieben. Wir können wir uns darüber lustig machen und die Dinge wirklich ein wenig aufrütteln“, ergänzte der Narrative Director.

„Es ist von Horizon: Zero Dawn inspiriert. Sie werden ikonische Szenen aus dem ersten Spiel bemerken, und Aloys Suche nach ihrer Mutter ist das Herzstück der Geschichte, die sich zu einem Abenteuer mit höheren Einsätzen entwickelt.“

„Es schöpft daraus. Aber es ist keine Nacherzählung. Es ist keine Parodie. Es warten viele Anspielungen und Verweise auf Horizon. Aber Sie müssen kein Horizon-Fan sein, um den Humor zu spüren. Es soll viel umfassender sein als das“, heißt es weiter.

So soll das junge Publikum ins Boot geholt werden

Zur Art und Weise, wie Guerrilla Games mit „LEGO Horizon Adventures“ auch eine jüngere Zielgruppe begeistern möchte, verlor Windeler ebenfalls ein paar Worte. „Wir wollten ein jüngeres Publikum ansprechen, mit Albernheiten und Slapstick und mehr visueller Komik, mit Verkleidungen als Bananen und dergleichen.“

„Aber dann gibt es auch den anspruchsvolleren, selbstreferenziellen Humor, der für die LEGO-Filme charakteristisch ist, wo er sich selbst und die Erzählkonventionen im Allgemeinen auf die Schippe nimmt.“

„Wir möchten diese breitere Zielgruppe ansprechen. Aber wir möchten auch, dass die Mütter und Väter, die mit ihren Kindern spielen, Spaß haben und viel Spaß haben. Denn das spricht sie auf einer ganz anderen Ebene an“, so der Narrative Director abschließend.

„LEGO Horizon Adventures“ erscheint für den PC, die PS5 und die Switch. Warum die Xbox-Konsolen leer ausgehen, verraten wir euch hier.

Weitere Meldungen zu LEGO Horizon Adventures.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren