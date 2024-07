Star Wars Bounty Hunter: Steuerungsarten, Cheats und mehr – FAQ veröffentlicht

In einem Frage-Antwort-Artikel haben die Verantwortlichen von "Star Wars: Bounty Hunter" die wichtigsten Informationen zum Spiel bereitgestellt.

Vor ein paar Wochen kündigte Aspyr Media eine Portierung von „Star Wars: Bounty Hunter“ an. Am 1. August erscheint der Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2002 in überarbeiteter Form. Der Preis beträgt 19,99 Euro.

Das Feedback zur Neuauflage ist anscheinend überaus positiv ausgefallen, wie die Entwickler jetzt anmerken. Deswegen haben sie jetzt in einem offiziellen Blogartikel die wichtigsten Fragen beantwortet.

Zuerst stellt das Team klar, dass es handelt sich um einen vollständig nativen Port und nicht um eine Emulation. Indem die Mitarbeiter mit dem Quellcode der GameCube-Version gearbeitet haben, konnte die Performance maximiert und die Auflösung gesteigert werden. Die bedeutenden visuellen Verzierungen des Originals bleiben jedoch erhalten.

Ihr werdet die Wahl zwischen zwei Steuerungsoptionen haben:

Modern: Ein zeitgemäßes Spielerlebnis, das sich an der Steuerung moderner Action-Adventures orientiert.

Ein zeitgemäßes Spielerlebnis, das sich an der Steuerung moderner Action-Adventures orientiert. Legacy: Das klassische Gameplay des Originalablegers in verbesserter Form. Hauptunterschiede bemerkt ihr beim Schießen, bei der Nutzung der Taschenlampe und des Scanners sowie bei der Zielerfassung.

Modern Legacy

Unabhängig von der gewählten Steuerung profitiert ihr vom überarbeiteten Kamerasystem. Dadurch könnt ihr die Perspektive wie in modernen Titeln mit dem rechten Analog-Stick anpassen.

Zahlreiche Cheat-Codes für Star Wars: Bounty Hunter

Darüber hinaus hat Aspyr eine Reihe an Cheats erstellt, um euch die verschiedenen Kapitel und Missionen freischalten zu lassen.

Kapitel 1: SEEHOWTHEYRUN

SEEHOWTHEYRUN Kapitel 2: CITYPLANET

CITYPLANET Kapitel 3: LOCKDOWN

LOCKDOWN Kapitel 4: DUGSOPLENTY

DUGSOPLENTY Kapitel 5: BANTHAPOODOO

BANTHAPOODOO Kapitel 6: MANDALORIANWAY

Mission 1 – Pit Fight Arena: BEAST PIT

BEAST PIT Mission 2 – Merchant Row: GIMMEMYJETPACK

GIMMEMYJETPACK Mission 3 – Docking Bays: CONVEYORAMA

CONVEYORAMA Mission 4 – Entertainment District: BIGCITYNIGHTS

BIGCITYNIGHTS Mission 5 – Industrial District: IEATNERFMEAT

IEATNERFMEAT Mission 6 – Upper City: VOTE4TRELL

VOTE4TRELL Mission 7 – The Break In: LOCKUP

LOCKUP Mission 8 – The Break Out: WHAT A RIOT

WHAT A RIOT Mission 9 – The Escape: SHAFTED

SHAFTED Mission 10 – Jungle Trek: BIGMOSQUITOS

BIGMOSQUITOS Mission 11 – Sebolto’s Compound: ONEDEADDUG

ONEDEADDUG Mission 12 – The Death Stick Factory: WISHIHADMYSHIP

WISHIHADMYSHIP Mission 13 – Longo Two-Guns: MOSGAMOS

MOSGAMOS Mission 14 – Tusken Canyon: TUSKENS R US

TUSKENS R US Mission 15 – Gardulla’s Palace: BIG BAD DRAGON

BIG BAD DRAGON Mission 16 – Moon of the Dead: MONTROSSISBAD

MONTROSSISBAD Mission 17 – Vosa’s Lair: VOSAISBADDER

VOSAISBADDER Mission 18 – Final Confrontation: JANGOISBADDEST

Wer dazu noch die Trading Card Game Cards freischalten möchte, kann das mit dem Code GO FISH tun. Eine Konzeptzeichnung bekommt ihr wiederum durch die Eingabe von R ARTISTS ROCK, könnt ihr alternativ aber auch mit Credits kaufen.

Verzichtet ihr aufs Schummeln, müsst ihr dieTrading Cards über das Hauptmenü freischalten. Auch andere Sammlerstücke wie Comics sind verfügbar. Um sie zu ergattern, müsst ihr Levels abschließen und geheime Items finden.

„Star Wars: Bounty Hunter“ erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. PlayStation-Spieler können hier vorbestellen und dabei zehn Prozent sparen, wenn sie eine gültige PS-Plus-Mitgliedschaft haben.

