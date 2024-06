Star Wars Bounty Hunter: Jango Fett erobert die PS5 und bringt grafische Verbesserungen mit

Im Dezember 2002 veröffentlichte LucasArts den Third-Person-Shooter „Star Wars: Bounty Hunter“. Zumindest bei den Fans kamen die virtuellen Abenteuer des legendären Kopfgeldjägers Jango Fett recht gut an. Auf der Webseite des Review-Aggregators Metacritic.com steht das Spiel immerhin bei einer Wertung von 7,8 Punkten.

In Kürze steht die große Rückkehr auf dem Programm, dann dürft ihr endlich auch nativ auf der PS5 in den Kampf ziehen – mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen. Vorbestellungen sind für 19,99 Euro möglich.

Was ist neu bei Star Wars: Bounty Hunter auf der PS5?

Wie im offiziellen PlayStation Blog zu lesen ist, dürfen sich Fans beim PS5-Debüt von „Star Wars: Bounty Hunter“ vor allem auf eine verbesserte Grafik freuen. Mithilfe von sogenannten Bump Maps werden unter anderem die Umgebungstexturen aufgebohrt. Hinzu kommen moderne Lichteffekte samt dynamischer Beleuchtung sowie verfeinerte Details.

Des Weiteren dürfen sich die Fans auf eine Vielzahl von speziellen PS5-Features freuen. Diese betreffen vor allem den DualSense-Controller, auf dessen Eigenheiten die überarbeitete Steuerung angepasst wird. So verfügt jede Waffen von Jango Fett über eine individuelle, rhythmische Haptik. Die Funksprüche erklingen aus dem Lautsprecher des Controllers und sollen auf diese Weise für eine größere Immersion sorgen.

Die PS5-Version profitiert von den DualSense-Features.

Ebenfalls cool: Ein Easter Egg aus der Originalversion von „Star Wars: Bounty Hunter“ erwacht mit dem PS5-Release endlich zum Leben. Sobald die Kampagne das erste Mal komplett abgeschlossen wurde, steht für den nächsten Durchgang Jango Fetts nicht minder legendäre Sohn Boba Fett als spielbarer Charakter zur Verfügung. Das alles ist übrigens auch im just veröffentlichten Trailer zu sehen.

Wann erscheint Star Wars: Bounty Hunter für die PS5?

Wann „Star Wars: Bounty Hunter“ in der aufgebohrten Version auf den Markt kommt, ist ebenfalls bekannt. Denn wie Aspyr verraten hat, erscheint die Neuauflage bereits am 1. August 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC. Allzu lange müssen sich die Fans demnach nicht mehr gedulden, noch in diesem Sommer geht es los!

