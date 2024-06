Star Wars Jedi Survivor: Release für weitere Plattformen – Rating deutet baldige News an

Bereits im vergangenen Jahr bestätigte Electronic Arts, dass das Science-Fiction-Abenteuer "Star Wars Jedi: Survivor" den Weg auf die alten Konsolen PS4 und die Xbox One findet. Eine aktuelle Alterseinstufung deutet an, dass bald weitere Details zur Last-Gen-Umsetzung folgen könnten.

Im Februar 2023 veröffentlichten Electronic Arts und Respawn Entertainment „Star Wars Jedi: Survivor“ für den PC sowie die aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S.

Nachdem in den Folgemonaten Gerüchte über eine Portierung auf die Last-Gen-Konsolen aufkamen, bestätigte EA im Sommer 2023, dass „Star Wars: Jedi Survivor“ in der Tat für die PS4 und die Xbox One erscheint. Weiter hieß es in der Ankündigung, dass die Portierung auf die alten Konsolen genau wie die anderen Versionen bei Respawn Entertainment entsteht.

Einen konkreten Releasezeitraum nannte EA in diesem Zusammenhang nicht und wies lediglich darauf hin, dass sich die „Star Wars: Jedi Survivor“-Versionen für die PS4 und die Xbox One seinerzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium befanden.

Alterseinstufung könnte auf baldige Infos hindeuten

Ebenfalls offen ist weiterhin, welche Anpassungen und Abstriche „Star Wars: Jedi Survivor“ auf der mittlerweile betagten Hardware der alten Konsole über sich ergehen lassen muss. Möglicherweise könnten entsprechende Infos in Kürze folgen.

Dies lässt zumindest eine aktuelle Alterseinstufung zu „Star Wars: Jedi Survivor“ für die alten Konsolen in Brasilien vermuten.

Die Ratings aus Südamerika waren in der Vergangenheit immer wieder ein verlässlicher Indikator für bevorstehende Ankündigungen und Enthüllungen. Somit wäre denkbar, dass Electronic Arts in den nächsten Wochen weitere Details zu den PS4- und Xbox One-Portierungen von „Star Wars: Jedi Survivor“ folgen lässt.

Auch ein Releasetermin liegt im Bereich des Möglichen.

Last-Gen-Versionen ergeben wirtschaftlich Sinn

Bei Electronic Arts handelt es sich nicht um den einzigen führenden Publisher, der die alten Konsolen weiterhin unterstützt. Beispielsweise gab Activision kürzlich bekannt, dass auch „Call of Duty: Black Ops 6“ noch für die PS4 und die Xbox One erscheint. Eine strategische Entscheidung, die aus wirtschaftlicher Sicht definitiv Sinn ergibt.

Wie Zahlen, die Sony anlässlich der letzten Geschäftszahlen veröffentlichte, andeuten, scheint rund die Hälfte der aktiven Nutzerinnen und Nutzer im PlayStation Network noch auf der PS4 unterwegs zu sein. Zudem brachten es im PSN aktive PS4-User im letzten Geschäftsjahr (1. April 2023 – 31. März 2024) auf 1,4 Milliarden Gameplay-Stunden.

Zum Vergleich: Auf der PS5 belief sich dieser Wert auf 2,4 Milliarden Stunden. Werte, die deutlich machen, dass es sich für die Publisher und Entwickler weiterhin lohnt, die alten Konsolen zu berücksichtigen.

