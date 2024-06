Star Wars Outlaws: Creative Director spricht über die Kritik und den Vergleich mit Uncharted

In einem ausführlichen Interview stellte sich Ubisoft Massives Creative Director Julian Gerighty der Kritik an der Gameplay-Präsentation von "Star Wars Outlaws". Dabei ging es unter anderem um einen Vergleich mit "Uncharted".

Anfang letzter Woche nutzte Ubisoft die neueste Ausgabe von „Ubisoft Forward“, um uns einen ausführlichen Blick auf diverse kommende Titel des Unternehmens zu ermöglichen.

Darunter „Star Wars Outlaws“, zu dem uns knapp 20 Minuten an Gameplay-Material präsentiert wurden. Anschießend hatte die Presse die Möglichkeit, selbst Hand an eine Demo zu legen. Das Feedback fiel nicht nur positiv aus. Stattdessen wiesen die Kollegen von Eurogamer in ihrer Vorschau beispielsweise darauf hin, dass sich die Spielmechaniken von „Star Wars Outlaws“ oftmals veraltet anfühlen.

Im weiteren Verlauf der Vorschau zog der Redakteur einen Vergleich mit „Uncharted: Golden Abyss“, das 2011 für die Vita erschien und durchaus positiv aufgenommen wurde. Zu den Kritikpunkten gehörten seinerzeit jedoch die teilweise zu simplen Mechaniken. Etwas, das diverse Previews auch „Star Wars Outlaws“ vorwerfen.

Was sagt der Creative Director zum Uncharted-Vergleich?

Trotz der Kritik nimmt der für „Star Wars Outlaws“ verantwortliche Creative Director Julian Gerighty den Vergleich wohlwollend zur Kenntnis. Auch wenn es den Entwicklern von Ubisoft Massive natürlich nicht um einen Vergleich mit „Uncharted“ ging. „Das war nicht unbedingt unser Bezugspunkt. Es ist so ein wunderbares Spiel, mit dem man sich vergleichen kann“, so Gerighty.

„Wenn man schon mit jemandem verglichen wird, dann kann es genauso gut das beste der Branche sein. Naughty Dog und was sie machen, ist absolut brillant. Das nehme ich an. Das war nicht der Ausgangspunkt“, ergänzte der Creative Director.

Im weiteren Verlauf des Interviews wies Gerighty darauf hin, dass die rund 20 Minuten lange Demo auf der „Ubisoft Forward“ natürlich nicht alles zeigte, was das Spiel zu bieten hat. Folgerichtig war die Demo nur bedingt repräsentativ für die finale Version von „Star Wars Outlaws“, die im August erscheint.

Demos stellen Entwickler vor Herausforderungen

Zu den Arbeiten an einer Demo führte der Creative Director aus: „Wenn man zu einer Show wie dieser kommt, während man ein Spiel fertigstellt, muss man viele Entscheidungen treffen. Unser Produzent hat uns gesagt, dass wir eine Demo haben, die wir zu all diesen Shows mitnehmen, zu denen wir gehen, wie die Gamescom, die Comic-Con und so weiter.“

„Sie sind auf Verbraucher und Journalisten ausgerichtet. Wir mussten etwas auswählen, das ein 20-minütiger Happen mit viel Abwechslung und vielen repräsentativen Systemen ist. Der Open-World-Teil war aber nicht enthalten. Wir werden viel mehr Zeit mit diesen Dingen verbringen. Das war eine Vorspeise und weniger das Hauptgericht“, so Gerighty abschließend.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

