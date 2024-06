Star Wars Outlaws: Länge der Kampagne und mehr – Entwickler sprechen über die Spielzeit

In dieser Woche stellten uns die Entwickler von Ubisoft Massive das kommende Open-World-Abenteuer "Star Wars: Outlaws" ausführlich vor. In einem Interview sprach Creative Director Julian Gerighty anschließend über den Umfang und die Spielzeit des Titels.

In der neuesten Ausgabe des „Ubisoft Forward“-Formats stellte uns der Publisher diverse Projekte vor. Darunter „Star Wars Outlaws“, das sich aktuell bei Ubisoft Massive in Entwicklung befindet.

Die ausführliche Gameplay-Enthüllung des Open-World-Titels mit neuen Details könnt ihr euch hier anschauen. Anlässlich der Präsentation von „Star Wars Outlaws“ stellte sich Creative Director Julian Gerighty im Interview mit Videogames Chronicle diversen Fragen. Diese drehten sich unter anderem um den Umfang beziehungsweise die Spielzeit des Titels.

Laut Gerighty können Spielerinnen und Spieler, die sich auf die Hauptgeschichte konzentrieren, die Kampagne von „Star Wars Outlaws“ in 25 bis 30 Stunden abschließen.

Es warten zahlreiche optionale Inhalte

Weiter führte der Creative Director aus, dass es bei der Haupthandlung natürlich nicht bleibt. Stattdessen warten in der Welt von „Star Wars Outlaws“ zahlreiche optionale Inhalte. Trotz allem solltet ihr keinen Titel erwarten, der eine ähnlich große Welt oder eine Spielzeit wie die letzten „Assassin’s Creed“-Ableger bietet.

„Wir haben schon sehr, sehr früh entschieden, dass das ein 25- bis 30-stündiges Golden-Path-Abenteuer wird. 50 bis 60 Stunden für Komplettisten. Für jemanden mit Familie und Job ist das immer noch eine ganze Menge Zeit“, so Gerighty weiter.

„Aber es ist kein Assassin’s Creed-Epos mit 200 Stunden Spielzeit. Also können wir uns wirklich auf die Details konzentrieren. Das ermöglicht es uns, uns mit einem kleineren Team darauf zu konzentrieren, etwas umzusetzen, das überschaubar ist.“

Nicht alle geplanten Features wurden umgesetzt

Im weiteren Verlauf des Interviews ermöglichte uns Gerighty einen Blick hinter die Kulissen und ging auf die Entwicklung von „Star Wars Outlaws“ ein. Wie der Creative Director bestätigte, handelt es sich auch beim neuen Projekt von Ubisoft Massive um einen Titel, bei dem nicht alle ursprünglich geplanten Features umgesetzt werden konnten.

„Was wir beispielsweise entfernt haben, ist das Schwimmen“, heißt es weiter. „Wie bei den ersten paar Iterationen des Pitches, die wir gemacht haben, hätten wir gerne das Schwimmen gehabt. Allerdings zeigten die Animationen, dass es vom Umfang her nicht möglich.“

Gleichzeitig kamen jedoch auch Inhalte dazu, die zunächst nicht geplant waren. „Aber all die Minispiele, die wir haben, […] waren ursprünglich nicht geplant. Sie wurden also während der Entwicklung hinzugefügt. Das ist immer ein Geben und Nehmen“, so Gerighty abschließend.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

