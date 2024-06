Star Wars Outlaws: Hauptfigur ist kein „voll entwickelter Schurke“ wie Han Solo

Nach der gestrigen Gameplay-Vorstellung von „Star Wars Outlaws“ haben wir weitere interessante Details erfahren. Das Unterhaltungsmagazin Entertainment Weekly führte nämlich ein Interview mit Kreativdirektor Julian Gerighty.

Mit Kay Vess eine originelle Hauptfigur zu erschaffen war für das Entwicklerteam wahrlich eine Herausforderung. Gerighty schaute dabei auf zu den „großen Schurken des Kinos“ wie Jack Sparrow, Indiana Jones und natürlich Han Solo. Um die neue Heldin aber „wirklich glänzen und sich von den vorherigen Beispielen abheben zu lassen“, wollte er sie „unglaublich glaubwürdig“ machen. Wie? Indem verdeutlicht wird, dass sie kein „voll entwickelter Schurke“ ist.

Sie habe nämlich nicht „das Selbstvertrauen oder die Coolness“ des allseits bekannten Schmugglers. Diese Dinge lernt sie erst und muss sie daher vortäuschen.

Die fehlende Erfahrung von Kay zeigt sich bei Raubüberfällen und anderen zwielichtigen Geschäften. Dadurch verfügt „Star Wars Outlaws“ über einen gewissen Comedy-Aspekt. Tatsächlich ist das Open-World-Abenteuer „kein düsteres Stück in der Galaxie von Star Wars“, sondern erinnert an Originalfilme wie „Indiana Jones“, Flash Gordon, Buck Rogers.“

Humberly González, die Motion-Capture-Darstellerin und Sprecherin von Kay, wies ebenfalls auf Han Solo als Inspirationsquelle hin. Denn im Trailer gibt es eine Szene, in der die Protagonistin den in Karbonit eingefrorenen Schurken sichtet.

Es ist ein Spiegel ihrer selbst und jemand, zu dem sie als Inspiration aufgeschaut hätte. Es ist fast wie Schicksal. Es ist, als würde er den Staffelstab weitergeben; du darfst jetzt dieser Held sein und Frieden finden, deinen Weg finden in dieser Welt, in diesem Krieg, mit dem sie nichts zu tun haben will. Sie will nur frei sein.

Humberly González über Han Solo als Inspiration für Kay Vess