The Run Got Next: PS5-Spiel bringt den Flair von NBA Street zurück

Mit "The Run: Got Next" möchte das Studio Play by Play auf den Pfaden von "NBA Street" wandeln. Namhafte Entwickler sind mit an Bord.

Eine Gruppe von ehemaligen EA-Entwicklern, einschließlich des früheren General Managers von Visceral Games, Scott Probst, hat sich in einem neuen Studio zusammengefunden und arbeitet dort an einer Art Nachfolger von “NBA Street”. Hierbei handelt es sich um eine einst populäre 3-gegen-3-Streetbasketball-Serie, die in den frühen 2000er Jahren veröffentlicht wurde.

Play by Play, so der Name des neuen Studios, hat heute “The Run: Got Next” angekündigt. Es ist ein 3-gegen-3-Basketballspiel, mit dem die Attitüde, der Stil und die Fähigkeiten der Streetball-Kultur gefeiert werden sollen.

„Vom ersten Tag an haben wir uns auf das Gameplay konzentriert und darauf, unseren Basketballstil perfekt zu machen. Dabei stehen die Spieler im Mittelpunkt [und] das Gameplay ist leicht zu erlernen und zu spielen, während es Spaß macht, es zu meistern“, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Stilisierter Look auf Basis der Unreal Engine 5

“The Run: Got Next” wird auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt und Spieler müssen eine lange Siegesserie gegen Gegner entweder allein oder mit Freunden hinlegen. Ein Offline-Modus befindet sich noch in der Diskussion.

Im ersten Trailer zu “The Run: Got Next” ist zu sehen, wie drei überdimensionierte Spieler auf verschiedenen Plätzen dieser Welt mit dem Ball zaubern. Die verschiedenen Locations inspirieren laut Entwickler zu unterschiedlichen Stilen.

Spieler besuchen zwischen den Matches einen Shop, um sich mit „Gegenständen, Sponsoren, Fähigkeiten, Kicks und mehr“ einzudecken.

In der Ankündigung heißt es weiter: „Dies spielt sich in einer Welt ab, die unser Team von Hand mit einem einzigartig stilisierten Look und Feeling erschaffen hat. Alles von unseren Charakteren bis hin zu einigen der legendärsten und unerwartetsten Courts der Welt: handgemalte Texturen, Cel-Shading-Charaktere, handgetastete Animationen, und die Liste geht noch weiter.“

Um auf dem Platz zu bleiben, brauchen Spieler laut Entwickler mehr als nur einen tollen Sprungwurf. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mit Platzbedingungen, strategischen Modifikatoren und Drops, die jedes Spiel beeinflussen, und neuen Spielern, die eine Siegesserie unterbrechen können, sei jeder Lauf einzigartig.

Wann ist mit der Veröffentlichung von The Run: Got Next” zu rechnen? Laut Play by Play wird bereits seit zwei Jahren am Debütprojekt gearbeitet. Der Launch ist für 2025 geplant. Zu den unterstützten Plattformen gehören die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series sowie der PC.

