Stellar Blade: Ein freizügiger Schnappschuss – Shift Up stimmt auf den Foto-Modus ein

Zur Post-Launch-Unterstützung des Action-Titels "Stellar Blade" gehört unter anderem ein Foto-Modus. Via X (ehemals Twitter) deuten die Entwickler von Shift Up an, dass die Wartezeit der Community möglicherweise bald ein Ende hat.

Ende Mai sprachen die Entwickler von Shift Up ausführlich über ihre Pläne mit der „Stellar Blade“-Marke. Das Statement drehte sich nicht nur um einen möglichen Nachfolger.

Gleichzeitig bestätigte Shift Up die laufenden Arbeiten an einem Foto-Modus für „Stellar Blade“. Einen konkreten Termin nannte das Studio in diesem Zusammenhang bislang nicht und sprach lediglich von einem geplanten Release im August. Möglicherweise müssen wir uns aber nicht mehr allzu lange gedulden. Dies lässt zumindest ein frisch abgesetzter Tweet von Shift Up vermuten.

Dieser zeigt uns die Protagonistin Eve in einem freizügigen Kostüm. Bekanntermaßen werden neben dem Foto-Modus auch neue Outfits zur Verfügung gestellt. Der veröffentlichte Schnappschuss könnte andeuten, dass der Release des Foto-Modus in der Tat unmittelbar bevorsteht.

Entwickler mit den Verkaufszahlen zufrieden

„Stellar Blade“ erschien Ende April 2024 für die PS5 und verkaufte sich bis in kurzer Zeit mehr als eine Million Mal. Handfeste Zahlen nannten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Shift Up nicht. Beim Release von „Stellar Blade“ auf der PS5 könnte es übrigens nicht bleiben.

Stattdessen deuteten die Entwickler von Shift Up in der Vergangenheit mehrfach an, dass „Stellar Blade“ möglicherweise den Weg auf den PC findet. Spruchreif sei diesbezüglich allerdings noch nichts.

„Die PC-Version von Stellar Blade befindet sich noch in der Überlegungsphase und es bestehen vertragliche Beziehungen, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zum genauen Zeitpunkt oder zur Möglichkeit einer Realisierung machen können“, so Shift Up Ende Juni.

Shift Up arbeitet bereits am nächsten Projekt

In den letzten Monaten sprachen die Verantwortlichen von Shift Up über die Zukunft des südkoreanischen Studios und formulierten den Wunsch, organisch zu wachsen. Aktuell arbeitet Shift Up bereits an seinem nächsten großen Projekt. Dieses entsteht unter dem Arbeitstitel „Project Witches“ und basiert auf einer neuen Marke.

„Project Witches“ befindet sich derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wird nach dem aktuellen Stand der Dinge nicht vor 2027 erscheinen. Des Weiteren gab Shift Up bekannt, dass wir es bei „Project Witches“ mit einem Multiplattform-Titel für den PC, die Konsolen und die Mobile-Plattformen zu tun haben.

Auch eine Crossplay-Unterstützung, die die diversen Plattformen miteinander verbindet, wird laut Shift Up geboten.

