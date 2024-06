Stellar Blade: Top oder Flop? Shift Up äußert sich zur Verkaufszahl und PC-Version

Shift Up hat sich zu den Verkäufen von "Stellar Blade" geäußert. Ebenfalls verwies der Entwickler darauf, dass das Ende der Fahnenstange nicht erreicht sei. Ein weiterer Support ist geplant.

“Stellar Blade” gehört zu den Spielen, die in diesem Jahr Sonys große AAA-Franchise-Lücke füllen sollen. Doch wie erfolgreich startete der beim südkoreanischen Entwickler Shift Up produzierte und von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte PS5-Exklusivtitel?

Hierzu meldete sich der Entwickler erstmals zu Wort uns verwies gleichermaßen auf den Erfolg der Demo, die vor dem Launch von “Stellar Blade” im PlayStation-Store landete.

Mehr als eine Million Verkäufe von Stellar Blade

“Stellar Blade“ wurde am 26. April 2024 als PS5-Exklusivtitel veröffentlicht und Shift Up schätzt, dass sich das Spiel über eine Million Mal verkauft hat.

„Unmittelbar nach dem Release erreichte Stellar Blade auf Metacritic eine User-Bewertung von 9,2, den höchsten jemals für einen PS5-Titel erzielten Rekord, und hält diesen Rekord immer noch“, so Shift Up. „Es belegte in den wichtigsten Konsolenmärkten den ersten Platz bei den Verkäufen und wir schätzen, dass die kumulierten Verkäufe 1 Million Einheiten überschritten haben.“

Vorherige Gerüchte deuteten an, dass die Millionen-Marke bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Launch erreicht wurde. Bestätigt wurde diese Angabe nicht.

Das Studio gab weitere Statistiken heraus: Die Demo von “Stellar Blade” wurde mehr als doppelt so oft gespielt wie die Demo von “Final Fantasy 7 Rebirth”. Davon hören wir nicht zum ersten Mal. Schon im April gab es dazu eine Statistik von Ampere Analysis.

Auf Basis der Demozugriffe errechneten die Analysten für die Vollversion außerdem eine mögliche Zugriffszahl, wobei “Final Fantasy 7 Rebirth” als Referenz diente. Demnach hätte “Stellar Blade” zum Launch auf einen Peak von rund vier Millionen Spieler kommen müssen. Hierbei handelte es sich jedoch lediglich um ein Zahlenspiel.

Fotomodus und weitere Inhalte geplant

Shift Up ist überzeugt, dass noch beträchtliche Einnahmen möglich sind. Entsprechend möchte man das Spiel kontinuierlich aktualisieren, um das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten.

Der lang erwartete Fotomodus von “Stellar Blade” wird mit einem für August geplanten Update hinzugefügt. Ebenfalls sind weitere Charakter-Skins und eine „große Zusammenarbeit“ geplant.

Erscheint Stellar Blade für den PC?

Abschließend äußerte sich Shift Up zur PC-Version, die nach wie vor ein Thema ist. „Wir prüfen derzeit die PC-Version von Stellar Blade und gehen davon aus, dass der Wert der IP noch einmal steigen wird, wenn die PC-Version veröffentlicht wird“, heißt es dazu.

Es folgte ergänzend: „Die PC-Version von Stellar Blade befindet sich noch in der Überlegungsphase und es bestehen vertragliche Beziehungen, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zum genauen Zeitpunkt oder zur Möglichkeit einer Realisierung machen können.“

